«Без голода и стресса»: тюменцы раскрыли личные секреты эффективного похудения

Подводя итог, Жаровцев отмечает, что подходить к вопросу похудения нужно вдумчиво, осознавая, что временное ограничение в питании не будет эффективным в перспективе. Правильное питание и спорт должны стать частью жизни, но в ней все же должно быть место для сладкого и вредного. Так путь к фигуре мечты будет приятным, а результат останется с вами надолго.