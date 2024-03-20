«Без голода и стресса»: тюменцы раскрыли личные секреты эффективного похудения

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Обсуждение в телеграме «Нашего города» вызвало большой ажиотаж. В основном, жители Тюмени согласны с критикой, с которой диетолог обрушилась на популярное шоу «Большие девочки».
Многие тюменцы признались, что их первые попытки похудеть были достаточно радикальными, при том особого результата они не приносили, а в последствии и вовсе приводили лишь к набору веса.
«Сначала я худел голодовками, из-за моего большого веса и обильного количества воды я чувствовал себя нормально, но этот метод очень пагубный и сбросил я немного. Никому его не советую», — рассказал читатель издания.
Диетолог Кирилл Жаровцев отмечает, что подобный способ скинуть лишние килограммы — очень распространенная ошибка среди тех, кто встал на путь снижения веса.
«Желание похудеть часто очень импульсивно, к тому же люди хотят получить результат быстро из-за чего и выбирают голодовки. Но на деле при такой „диете“ вы вводите организм в состояние стресса из-за чего он начинает запасать жир, работая в режиме ЧП. При таком скудном питание вы теряете силы, а организм не получает нужного числа важных микроэлементов, что может пагубно сказаться на функционировании систем», — пояснил диетолог.
Также тюменцы рассказывают, что в попытках похудеть они сузили свой рацион до типичных «полезных» продуктов с которыми ассоциируется похудение.
«Первый раз худела не здорово. По канонам: гречка, грудка. Скинула 10 кг, да. Но со временем они вернулись», — сообщает читательница.
Такой метод диетолог Жаровцев также считает неправильным, потому что резко сужать свой рацион нельзя, это также заставляет организм испытывать стресс. К тому же еда перестает приносить удовольствие и появляется лишь больше соблазнов объестся «вредной» пищей. После возвращения к привычному питанию скинутые килограммы могут вернуться и прихватить с собой еще парочку.
Более других диетолога обеспокоил опыт тюменки, которая рассказала, что за зиму она набирает 5 килограммов, а летом на даче скидывает около 15-20. При том ее вес держится в районе 64 килограммов при росте в 165 сантиметров.
«Такие колебания в весе — признак нарушения работы организма. Хотя вес по отношению к росту находится в норме. Для человека естественно набирать до 5 килограммов зимой и летом их скидывать, но такой серьезный отвес должен стать поводом для беспокойства», — считает Кирилл Жаровцев.
Те же тюменцы, рассказавшие о своих ошибках в начале пути к похудению признались, что позже смогли прийти к желаемому результату после того, как перешли на спокойный формат снижения веса.
«Второй раз уже похудение было с тренером и очень разнообразным меню. Конечно, подвиг в 10 кг я уже не совершила, но 5 кг ушли легко и было вкусно — это самое главное. При том мне не запрещали сладкое и тд. А килограммы уже не вернулись», — рассказала тюменка, в первый раз худевшая на гречку и курице.
По мнению диетолога, это абсолютно правильный подход. Самое главное в нем — спорт и разнообразный рацион, который помогает прийти к здоровому образу жизни, не делая из похудения пытку и испытание для здоровья.
«Нужно нормально питаться, не мучайте себя диетами (по крайней мере супер строгими) сделайте себе небольшой дефицит калорий и побольше физической активности», — советует тюменка.
И эту рекомендацию диетолог считает правильной, он отмечает, что начинать стоит с уменьшения привычного рациона на 300-400 калорий. Через 2 недели калораж можно уменьшить дополнительно, но он не должен быть нижу нормы. Для мужчин, в среднем, она составляет около 2500 ккал, для женщин — 2000 ккал. Однако точные цифры для каждого выявлять нужно индивидуально.
«Тренировки 2 раза в неделю с железом. В еде не ограничивалась — пельмешки иногда, шашлычки, торты тоже ела. Трехразовое питание. В хорошую погоду пешие прогулки или велик/лыжи по сезону. За год -12 килограммов», — рассказывает о своем опыте тюменка.
И этот метод диетолог одобряет. Он отмечает, что физические нагрузки намного увеличивают эффективность похудения. А если они еще и приносят удовольствие, то процесс похудения станет более быстрым и приятным.
Подводя итог, Жаровцев отмечает, что подходить к вопросу похудения нужно вдумчиво, осознавая, что временное ограничение в питании не будет эффективным в перспективе. Правильное питание и спорт должны стать частью жизни, но в ней все же должно быть место для сладкого и вредного. Так путь к фигуре мечты будет приятным, а результат останется с вами надолго.