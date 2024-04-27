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Posted 27 апреля, 13:24

Published 27 апреля, 13:24

Modified Сегодня, 17:52

Updated Сегодня, 17:52

В Тюменской области автокомплексы фотовидеофиксации будут работать в усиленном режиме

В Тюменской области автокомплексы фотовидеофиксации будут работать в усиленном режиме

27 апреля 2024, 13:24
Фото: 1MI
В первомайские праздники в Тюменской области усилят работу по профилактике ДТП. На трассах региона все выходные дни будут работать в круглосуточном режиме автокомплексы фотовидеофиксации. Об этом сегодня, 27 апреля, предупредили в Главном управлении строительства Тюменской области.

Два мобильных комплекса фотовидеофиксации будут фиксировать нарушения ПДД на трассе «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск» в районе села Уват.

Третий — на дороге «Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск» в окрестностях Ишима, а также на дороге «Голышманово-Аромашево».

«С начала 2024 года безопасность на тюменских дорогах контролируют 5 мобильных комплексов. Главная цель их работы — профилактика нарушений ПДД, сокращение количества ДТП и уменьшение тяжести их последствий», — пояснили в ведомстве.

В Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Программа по повышению безопасности на дорогах реализуется в регионе совместными усилиями региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.

В Тюменской области борются за безопасность на дорогах
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