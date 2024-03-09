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Posted 9 марта, 12:12

Published 9 марта, 12:12

Modified Вчера, 23:53

Updated Вчера, 23:53

В Тюменской области борются за безопасность на дорогах

В Тюменской области борются за безопасность на дорогах

9 марта 2024, 12:12
Фото: 1MI
В Тюменской области предпринимаются межведомственные меры по сохранению жизни людей на дорогах. В этом году число погибших в ДТП людей снизилось почти на 20 процентов, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

Всего за два месяца этого года в регионе произошло 396 ДТП, в них погибли 28 человек, 55 человек ранены.

Стало меньше ДТП, связанных с выездом на встречную полосу, в первую очередь на федеральных автодорогах. Этого удалось достичь благодаря не только реконструкции автодорог, но и контролю за соблюдением водителями ПДД.

На федеральных автодорогах Тюмень — Ханты-Мансийск, Тюмень — Омск и Курган — Тюмень выявлены аварийные участки. В конце 2023 года на них был запрещен манёвр обгона, установлены дорожные знаки, а также информационные таблички, предупреждающие о работе беспилотников.

С марта этого года беспилотный летательный аппарат начал работу на этих участках. Планируется, что в этом году «беспилотников», работающих на трассах, станет больше.

В Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.

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