В Тюменской области борются за безопасность на дорогах

Posted 9 марта, 12:12
Published 9 марта, 12:12
Modified Вчера, 23:53
Updated Вчера, 23:53
Всего за два месяца этого года в регионе произошло 396 ДТП, в них погибли 28 человек, 55 человек ранены.
Стало меньше ДТП, связанных с выездом на встречную полосу, в первую очередь на федеральных автодорогах. Этого удалось достичь благодаря не только реконструкции автодорог, но и контролю за соблюдением водителями ПДД.
На федеральных автодорогах Тюмень — Ханты-Мансийск, Тюмень — Омск и Курган — Тюмень выявлены аварийные участки. В конце 2023 года на них был запрещен манёвр обгона, установлены дорожные знаки, а также информационные таблички, предупреждающие о работе беспилотников.
С марта этого года беспилотный летательный аппарат начал работу на этих участках. Планируется, что в этом году «беспилотников», работающих на трассах, станет больше.
В Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.