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Posted 20 февраля, 14:55

Published 20 февраля, 14:55

Modified Сегодня, 02:09

Updated Сегодня, 02:09

За пять лет в Тюменской области по нацпроекту отремонтировано 1134,5 км дорог

За пять лет в Тюменской области по нацпроекту отремонтировано 1134,5 км дорог

20 февраля 2024, 14:55
Фото: 1MI
В Тюменской области реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги» стартовала в 2019 году. За пять лет в регионе по данной программе было отремонтировано 1008 участков дорог общей протяжённостью более 1134,5 км. Об этом рассказали в областном ГУС.

Нацпроект предполагает реконструкцию дорог региональной сети и улиц населённых пунктов Тюменской агломерации.

«В национальный проект включатся как небольшие переулки населённых пунктов Тюменского района, так и протяжённые участки дорог регионального значения. Задача решается глобальная — повысить в целом качество тюменских дорог», — прокомментировал начальник Управления транспорта и дорожного хозяйства ГУС ТО Александр Исаков.

С момента действия национального проекта нормативное состояние сети дорог Тюменской агломерации выросло с 80 до 84%. Более 63% дорог всей региональной сети дорог находятся в «нормативе». Тогда как средний показатель по стране — на уровне 50%.

«Нацпроект позволяет планомерно вести ремонт дорожной сети. С 2022 года в эту работу включены и инженерные сооружения. За 2 года восстановлены 4 моста и путепровода. В этом летнем сезоне будут отремонтированы ещё 4, 3 из них — на самой загруженной трассе региона — обходе г. Тюмени», — отметил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

В перечень объектов дорожного ремонта включаются наиболее изношенные и востребованные участки дорог. Особое внимание уделяется трассам опорной сети, которые дублируют федеральные трассы и также выполняют роль транзитных артерий. В первоочередном порядке проводится ремонт дорог, ведущих к важным социальным и туристическим объектам.

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