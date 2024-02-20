За пять лет в Тюменской области по нацпроекту отремонтировано 1134,5 км дорог

Posted 20 февраля, 14:55
Published 20 февраля, 14:55
Modified Сегодня, 02:09
Updated Сегодня, 02:09
Нацпроект предполагает реконструкцию дорог региональной сети и улиц населённых пунктов Тюменской агломерации.
«В национальный проект включатся как небольшие переулки населённых пунктов Тюменского района, так и протяжённые участки дорог регионального значения. Задача решается глобальная — повысить в целом качество тюменских дорог», — прокомментировал начальник Управления транспорта и дорожного хозяйства ГУС ТО Александр Исаков.
С момента действия национального проекта нормативное состояние сети дорог Тюменской агломерации выросло с 80 до 84%. Более 63% дорог всей региональной сети дорог находятся в «нормативе». Тогда как средний показатель по стране — на уровне 50%.
«Нацпроект позволяет планомерно вести ремонт дорожной сети. С 2022 года в эту работу включены и инженерные сооружения. За 2 года восстановлены 4 моста и путепровода. В этом летнем сезоне будут отремонтированы ещё 4, 3 из них — на самой загруженной трассе региона — обходе г. Тюмени», — отметил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.
В перечень объектов дорожного ремонта включаются наиболее изношенные и востребованные участки дорог. Особое внимание уделяется трассам опорной сети, которые дублируют федеральные трассы и также выполняют роль транзитных артерий. В первоочередном порядке проводится ремонт дорог, ведущих к важным социальным и туристическим объектам.