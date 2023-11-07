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Пять участков трасс в Тюменской области обезопасили с помощью видекамер

Пять участков трасс в Тюменской области обезопасили с помощью видекамер

7 ноября 2023, 02:34
Фото: 1MI
На участках повышенной аварийности выставили комплексы фотофиксации. Отмечено, что там, где стоят камеры, перестали происходить аварии.

Комплексы фотофиксации избавили тюменские трассы сразу от пяти мест, где ранее с завидной периодичностью происходили аварии.

Как сообщают в пресс-слубе ГИБДД, с августа 2023 года комплексы работали в местах повышенной аварийности и с того момента на этих точках не произошло ни одной аварии.

На данный момент на дороги выставлены 22 передвижных комплекса, а в 2024 году появятся еще 30. В общей сложности с начала года 196 передвижных и стационарных камер зафиксировали порядка 900 тысяч моментов нарушения правил дорожного движения

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Большая часть из них — превышение скорости, а около 6 тысяч водителей превысили скорость более чем на 60 километров в час. Также 38 тысяч раз автомобилисты нарушили требования сигналов светофоров или заехали за стоп-линию.

Ранее «Наш Город» рассказал, как вести себя с сотрудниками ГИБДД. Он может остановить по любой причине, но к тому или иному требованию нужно быть готовым.

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#Общество#Тюменская область#ГИБДД#Безопасность на дорогах#Статистика#ПДД#Нарушения ПДД#Любовь Селезнева
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