Пять участков трасс в Тюменской области обезопасили с помощью видекамер

Posted Сегодня, 02:34
Published Сегодня, 02:34
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Комплексы фотофиксации избавили тюменские трассы сразу от пяти мест, где ранее с завидной периодичностью происходили аварии.
Как сообщают в пресс-слубе ГИБДД, с августа 2023 года комплексы работали в местах повышенной аварийности и с того момента на этих точках не произошло ни одной аварии.
На данный момент на дороги выставлены 22 передвижных комплекса, а в 2024 году появятся еще 30. В общей сложности с начала года 196 передвижных и стационарных камер зафиксировали порядка 900 тысяч моментов нарушения правил дорожного движения
Большая часть из них — превышение скорости, а около 6 тысяч водителей превысили скорость более чем на 60 километров в час. Также 38 тысяч раз автомобилисты нарушили требования сигналов светофоров или заехали за стоп-линию.
Ранее «Наш Город» рассказал, как вести себя с сотрудниками ГИБДД. Он может остановить по любой причине, но к тому или иному требованию нужно быть готовым.