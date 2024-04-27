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Published Сегодня, 05:40

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Updated Сегодня, 05:42

Дома жителей Ишима обследуют для выплаты компенсаций после паводка

После паводка дома жителей Ишима обследуют для выплаты компенсаций

27 апреля 2024, 05:40
Фото: Изображение Midjourney

Дома жителей Ишима обследуют для выплаты компенсаций после паводка

В городе подтопило шесть домов. Пострадавшие уже получили единовременные выплаты на первоочередные нужды.

Дома жителей Ишима и Ишимского района будут обследованы для выплаты компенсаций. Об этом сообщил первый заместитель главы города Олег Афонасьев РБК Тюмень.

На данный момент в городе подтопило шесть домов: четыре в Южном переулке и два — на территориях садоводческих обществ. Пострадавшие от паводка семьи уже получили по 50 тысяч рублей на первоочередные нужды.

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«Что касается имущества, находящегося в затопленных девяти садовых товариществах, то вопрос по компенсационным выплатам в настоящее время не решен, так как региональным и федеральным законодательством он не предусмотрен. Вопрос находится в проработке и на контроле», — добавил Афонасьев.

Ранее «Наш город» сообщал, что власти Тюмени и Тобольска ищут страховые компании на случай прорыва дамб. Компании будут обязаны выплатить пострадавшим от паводка более двух миллиардов рублей.

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