В Тюмени сегодня потеплеет до +15

Posted Сегодня, 01:08
Published Сегодня, 01:08
Modified Сегодня, 01:08
Updated Сегодня, 01:08
В Тюмени 26 апреля синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, ветер до 3,7 м/с. Утром +2…+11, к полудню потеплеет до +12…+14. В темное время суток температура воздуха составит +5…+9.
УФ- индекс 4 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:00, закат в 20:10 продолжительность дня 15 часов 10 минут.
В Тобольске 26 апреля синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, ветер до 4,6 м/с. Утром ожидается +4…+11, днем до +14. В темное время суток температура воздуха составит +3…+9.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:46, закат в 20:03 продолжительность дня 15 часов 17 минут.
В Ялуторовске 26 апреля ожидается переменная облачность, ветер до 4,5 м/с. В утренние часы термометры покажут +3…+12, днем потеплеет +15. В темное время суток температура воздуха составит +5…+9.
УФ-индекс 4 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:00 закат в 20:05 продолжительность дня 15 часов 5 минут.
В Заводоуковске 26 апреля ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 4,4 м/с. В утренние часы термометры покажут +3…+12, днем максимальная температура воздуха составит +13…+15. В вечерние и ночные часы температура воздуха составит до +4…+9.
УФ-индекс 4 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:00, закат в 20:04 продолжительность дня 15 часов 4 минуты.
В Ишиме 26 апреля ожидается малооблачная погода, ветер до 4 м/с. В утренние часы термометры покажут +2…+13, днем потеплеет до +15. В темное время суток температура воздуха составит +4…+8.
УФ-индекс 4 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:49, закат в 19:51 продолжительность дня 15 часов 2 минуты.