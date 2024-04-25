На ремонт 28 дорог в Тюмени потратят 400 миллионов рублей

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
В документах опубликованных на портале Госзакупки, указано, что в срок до 20 ноября 2024 года подрядчик должен выполнить работы по ремонту дорожного покрытия, газона, бордюров. А также нанести на проезжую часть разметку.
Ремонтные работы будут проведены на улицах:
Прием заявок продлится до 13 мая 2024 года, имя победителя закупки назовут 15 мая.
Ранее «Наш Город» писал, что власти объявили поиск подрядной организации, которая выполнит реставрацию флигеля дома им. В. П. Буркова. На эти цели из городской казны предусмотрено 50 миллионов рублей.