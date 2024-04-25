nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:34

Published Сегодня, 05:34

Modified Сегодня, 06:12

Updated Сегодня, 06:12

В Тюмени отремонтируют дороги на 28 улицах за 400 миллионов рублей

На ремонт 28 дорог в Тюмени потратят 400 миллионов рублей

25 апреля 2024, 05:34
Фото: 1MI

В Тюмени отремонтируют дороги на 28 улицах за 400 миллионов рублей

В Тюмени предстоящим летом отремонтируют дороги на 28 улицах. На работы потратят из городского бюджета около 400 миллионов рублей. В настоящее время власти объявили о поиске подрядной организации.

В документах опубликованных на портале Госзакупки, указано, что в срок до 20 ноября 2024 года подрядчик должен выполнить работы по ремонту дорожного покрытия, газона, бордюров. А также нанести на проезжую часть разметку.

Ремонтные работы будут проведены на улицах:

  • Камышинская,
  • Монтажников,
  • Народная,
  • Кишиневская,
  • Техническая,
  • Семакова,
  • Республики,
  • Казанская,
  • Проезд от ул. Гилевская роща до 50 лет Октября 115,
  • Коммунистическая,
  • Чекистов,
  • Северная,
  • Блюхера,
  • Муромская,
  • Широтная,
  • Полевая,
  • Чернышевского,
  • 2-я Новая,
  • Литовская,
  • Мельникайте,
  • Дружбы,
  • Бабарынка,
  • Воронинские горки,
  • Тургенева,
  • Институтская,
  • 30 лет Победы,
  • Авторемонтная,
  • Избышева.

Прием заявок продлится до 13 мая 2024 года, имя победителя закупки назовут 15 мая.

Ранее «Наш Город» писал, что власти объявили поиск подрядной организации, которая выполнит реставрацию флигеля дома им. В. П. Буркова. На эти цели из городской казны предусмотрено 50 миллионов рублей.

Читайте также:
Уровень воды в Ишиме за сутки увеличился более чем на 2 метраПротив экс-ректора ТИУ возбудили дело из-за миллионных долгов университетаКомпании увеличили зарплатные предложения тюменским работникам
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Ремонт#Капитальный ремонт#Новости тюмени#Ремонт дорог
Подпишитесь
Какие районы еще затопит? 20 населенных пунктов в Тюменской области ушли под воду
Сегодня, 06:02
Крадут 80 миллионов в месяц! Новые схемы мошенничества в Тюменской области
Вчера, 06:26
Нашествие кровососов! Комары и мошки атакуют Тюменскую область после паводков
Вчера, 06:51
«Hello из Британии»: в школе в Тюмени нашли нелегалов из недружественных стран
Сегодня, 07:57
Стоимость потребительской корзины в Тюмени побила новый рекорд
Вчера, 05:09
Когда отдыхаем? График выходных на майские праздники в 2024 году
Сегодня, 07:00
"