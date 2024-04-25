В Тюмень возвращается теплая погода

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Published Сегодня, 01:11
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Updated Сегодня, 01:11
В Тюмени 25 апреля синоптики обещают пасмурную погоду без осадков, ветер до 4,6 м/с. Утром -1…+4, к полудню потеплеет до +4…+6. В темное время суток температура воздуха составит +4…+1.
УФ- индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:03, закат в 20:08 продолжительность дня 15 часов 5 минут.
В Тобольске 25 апреля синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, ветер до 4,1 м/с. Утром ожидается -4…+4, днем до +8. В темное время суток температура воздуха составит 0…+4.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:49, закат в 20:01 продолжительность дня 15 часов 12 минут.
В Ялуторовске 25 апреля ожидается пасмурная погода, ветер до 5,5 м/с. В утренние часы термометры покажут -2…+5, днем потеплеет +7. В темное время суток температура воздуха составит +2…+5.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:01 закат в 20:03 продолжительность дня 15 часов 2 минуты.
В Заводоуковске 25 апреля ожидается пасмурная погода, ветер до 5,5 м/с. В утренние часы термометры покажут -2…+5, днем максимальная температура воздуха составит +5…+7. В вечерние и ночные часы температура воздуха составит до +2…+4.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:01, закат в 20:02 продолжительность дня 15 часов 1 минута.
В Ишиме 25 апреля ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 4,8 м/с. В утренние часы термометры покажут -3…+6, днем потеплеет до +10. В темное время суток температура воздуха составит 0…+5.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:52, закат в 19:49 продолжительность дня 14 часов 57 минут.