В Тюмень возвращается теплая погода

На юге Тюменской области в четверг, 25 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода. Днем столбики термометров покажут +3…+8, местами до +13, в темное время суток не опустятся ниже +1…-4. Скорость ветра составит 5-10 м/с с порывами до 14 м/с.

В Тюмени 25 апреля синоптики обещают пасмурную погоду без осадков, ветер до 4,6 м/с. Утром -1…+4, к полудню потеплеет до +4…+6. В темное время суток температура воздуха составит +4…+1. УФ- индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:03, закат в 20:08 продолжительность дня 15 часов 5 минут. В Тобольске 25 апреля синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, ветер до 4,1 м/с. Утром ожидается -4…+4, днем до +8. В темное время суток температура воздуха составит 0…+4. УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:49, закат в 20:01 продолжительность дня 15 часов 12 минут. В Ялуторовске 25 апреля ожидается пасмурная погода, ветер до 5,5 м/с. В утренние часы термометры покажут -2…+5, днем потеплеет +7. В темное время суток температура воздуха составит +2…+5. УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:01 закат в 20:03 продолжительность дня 15 часов 2 минуты. Стоимость потребительской корзины в Тюмени побила новый рекорд Узнать подробнее В Заводоуковске 25 апреля ожидается пасмурная погода, ветер до 5,5 м/с. В утренние часы термометры покажут -2…+5, днем максимальная температура воздуха составит +5…+7. В вечерние и ночные часы температура воздуха составит до +2…+4. УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:01, закат в 20:02 продолжительность дня 15 часов 1 минута. В Ишиме 25 апреля ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 4,8 м/с. В утренние часы термометры покажут -3…+6, днем потеплеет до +10. В темное время суток температура воздуха составит 0…+5. УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:52, закат в 19:49 продолжительность дня 14 часов 57 минут. Читайте также: Мигранты возвращаются в Тюмень. Их услуги существенно подорожали Незаконную лавку ритуальных услуг обнаружили возле тюменского кладбища Власти дали прогноз по пику паводка в Абатском и Упоровском районах