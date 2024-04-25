Спрос на свадебные услуги стремительно растет в Тюмени

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
Аналитики «Авито Услуг» уверены, что до конца апреля спрос продолжит расти, так как в это время в Тюмени начинается свадебный сезон. За месяц спрос на организацию свадеб вырос на 8,5%, а на аренду помещений для праздника и услуги ведущих — на 20% и 33% соответственно. Фотографов молодожены стали искать на 4% чаще.
Эксперты отметили, что за год в Тюмени увеличился спрос на кейтеринг — на 88% и на торты под заказ — на 43%.
«С февраля 2023 года по март 2024 года женихи и невесты стали чаще искать ведущих для праздника. Услуги таких специалистов стали популярнее на 57%. Вслед за спросом выросло и предложение — количество объявлений от ведущих свадеб увеличилось на 45%», — добавили аналитики.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские молодожены сыграли свадьбу за 550 тысяч в эфире шоу «Четыре свадьбы». Полина и Александр познакомились в социальных сетях.