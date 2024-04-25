Спрос на свадебные услуги стремительно растет в Тюмени

Аналитики «Авито Услуг» уверены, что до конца апреля спрос продолжит расти, так как в это время в Тюмени начинается свадебный сезон. За месяц спрос на организацию свадеб вырос на 8,5%, а на аренду помещений для праздника и услуги ведущих — на 20% и 33% соответственно. Фотографов молодожены стали искать на 4% чаще.