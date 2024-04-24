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От укусов клещей в Тюменской области пострадали более 700 человек

Клещи покусали уже более 700 жителей Тюменской области

24 апреля 2024, 07:06
Фото: 1MI

От укусов клещей в Тюменской области пострадали более 700 человек

Почти 150 от общего числа пострадавших — дети. Более 39 тысяч тюменцев уже получили прививку против энцефалита.

По данным на 22 апреля к медикам обратились 705 человек, пострадавших от укусов клещей. Из них 146 — дети в возрасте до 14 лет, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

Начиная с 19 марта случаи нападения клещей регистрировались в Тюмени, Тобольске, Ишиме, а также в Заводоуковском округе, Тюменском, Тобольском, Исетском, Упоровском, Ялуторовском и Нижнетавдинском районах. Привились против энцефалита 39 200 тюменцев, случаи заболевания клещевым боррелиозом и клещевым энцефалитом не выявлены.

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Ранее «Наш город» писал, что из-за паводков в Тюменской области вырос риск заражения гепатитом А. Им можно заразиться даже не выходя из дома.

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#Любовь Селезнева#Общество#Болезни#Тюменская область#Здоровье#Прививки#Клещи#Клещевой энцефалит
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