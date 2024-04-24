Клещи покусали уже более 700 жителей Тюменской области

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
По данным на 22 апреля к медикам обратились 705 человек, пострадавших от укусов клещей. Из них 146 — дети в возрасте до 14 лет, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.
Начиная с 19 марта случаи нападения клещей регистрировались в Тюмени, Тобольске, Ишиме, а также в Заводоуковском округе, Тюменском, Тобольском, Исетском, Упоровском, Ялуторовском и Нижнетавдинском районах. Привились против энцефалита 39 200 тюменцев, случаи заболевания клещевым боррелиозом и клещевым энцефалитом не выявлены.
Ранее «Наш город» писал, что из-за паводков в Тюменской области вырос риск заражения гепатитом А. Им можно заразиться даже не выходя из дома.