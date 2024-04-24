В Тюмень придет летнее тепло. Надолго ли?

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
Сегодня в Тюмени +3 градуса, а ветер разогнался до 10 м/с, что делает пребывание на улице не совсем комфортным. С завтрашнего дня начнет теплеть — столбик термометра поднимется до +5. Осадков не ожидается.
К пятнице воздух прогреется до +15 градусов. Осадков не будет, но виртуальные синоптики обещают облачную погоду.
А вот в грядущую рабочую субботу ожидается потепление +17. Но ветер будет дуть со скоростью до 12 м/с. В воскресенье тюменцы смогут насладиться теплом. Ожидается повышение температуры воздуха до +25, но картину немного испортят дождь и порывистый ветер до 15 м/с. По шкале Бофорта такой ветер оценивается на 7 баллов. Он может гнуть деревья, против него тяжело идти. При такой скорости воздушных масс советуют держаться подальше от неустойчивых конструкций.
Начиная с понедельника начнет холодать. А к майским праздникам и вовсе обещают снег.
Ранее «Наш город» писал, какая погода ждет тюменцев на майские праздники.