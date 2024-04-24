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Posted Сегодня, 16:28

Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:38

Updated Сегодня, 16:38

В Тюмени к выходным потеплеет до +25 градусов

В Тюмень придет летнее тепло. Надолго ли?

24 апреля 2024, 16:28
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени к выходным потеплеет до +25 градусов

В Тюмени ожидается внезапное потепление. По данным Gismeteo жителей областной столицы ждут дожди, но при этом повышение температуры воздуха.

Сегодня в Тюмени +3 градуса, а ветер разогнался до 10 м/с, что делает пребывание на улице не совсем комфортным. С завтрашнего дня начнет теплеть — столбик термометра поднимется до +5. Осадков не ожидается.

К пятнице воздух прогреется до +15 градусов. Осадков не будет, но виртуальные синоптики обещают облачную погоду.

А вот в грядущую рабочую субботу ожидается потепление +17. Но ветер будет дуть со скоростью до 12 м/с. В воскресенье тюменцы смогут насладиться теплом. Ожидается повышение температуры воздуха до +25, но картину немного испортят дождь и порывистый ветер до 15 м/с. По шкале Бофорта такой ветер оценивается на 7 баллов. Он может гнуть деревья, против него тяжело идти. При такой скорости воздушных масс советуют держаться подальше от неустойчивых конструкций.

Начиная с понедельника начнет холодать. А к майским праздникам и вовсе обещают снег.

Ранее «Наш город» писал, какая погода ждет тюменцев на майские праздники.

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#Нигина Азамова#Общество#Тюмень#Погода в Тюмени
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