В эфире федерального канала сыграли свадьбу тюменские молодожены

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
«Фишкой свадьбы станет место проведения — один из экопарков города», — сообщила Полина.
Полина и Александр познакомились в социальных сетях и уже встречаются полтора года. Для каждого из них это уже не первый брак — третий. Пара надеется, что третий брак станет счастливым.
Согласно условиям проекта, все участники шоу приходят на свадьбы друг к другу и оценивают торжества конкуренток. В финале выпуска невесты голосуют, выставляя оценки по ряду критериев: свадебное платье, банкетное меню, оформление зала. Побеждает свадьба, которая набирает наибольшее количество баллов.
Торжество Полины в стиле минимализм конкурентки не оценили — не понравились интерьеры шатра. Также раскритиковали девушки наряд Полины, высоко оценили лишь банкетное меню. В итоге тюменка заняла второй место — победительнице она уступила всего шесть баллов.
Ранее «Наш Город» писал, что уволенная за откровенные фото в социальных сетях учительница из Ишима Анастасия Шумилова приняла участие в шоу Бузовой.