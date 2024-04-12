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Published Сегодня, 04:02

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Updated Сегодня, 04:04

Тюменка сыграла свадьбу в эфире федерального канала

В эфире федерального канала сыграли свадьбу тюменские молодожены

12 апреля 2024, 04:02
Фото: 1MI

Тюменка сыграла свадьбу в эфире федерального канала

42-летняя Полина и ее 39-летний избранник Александр стали участниками шоу «Четыре свадьбы». Тюменка рассказала, что торжество будет организовано в стиле минимализм. Бюджет — 550 тысяч рублей.
Сюжет
Свадьба
«Фишкой свадьбы станет место проведения — один из экопарков города», — сообщила Полина.

Полина и Александр познакомились в социальных сетях и уже встречаются полтора года. Для каждого из них это уже не первый брак — третий. Пара надеется, что третий брак станет счастливым.

Согласно условиям проекта, все участники шоу приходят на свадьбы друг к другу и оценивают торжества конкуренток. В финале выпуска невесты голосуют, выставляя оценки по ряду критериев: свадебное платье, банкетное меню, оформление зала. Побеждает свадьба, которая набирает наибольшее количество баллов.

Торжество Полины в стиле минимализм конкурентки не оценили — не понравились интерьеры шатра. Также раскритиковали девушки наряд Полины, высоко оценили лишь банкетное меню. В итоге тюменка заняла второй место — победительнице она уступила всего шесть баллов.

Ранее «Наш Город» писал, что уволенная за откровенные фото в социальных сетях учительница из Ишима Анастасия Шумилова приняла участие в шоу Бузовой.

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