Уволенная из-за откровенных фото учительница из Ишима пришла на шоу Бузовой

Уволенная за откровенные фото тюменская учительница пришла на шоу Бузовой

Вопрос о том, может ли учитель выкладывать в соцсети фото в купальнике, обсуждался на шоу Ольги Бузовой «Это нормально?». Не все приглашенные гости встали на сторону тюменской учительницы.