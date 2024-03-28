Уволенная из-за откровенных фото учительница из Ишима пришла на шоу Бузовой

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Анастасия Шумилова из Ишима пришла на шоу Ольги Бузовой «Это нормально?». Девушка работала учителем, но ее уволили из-за откровенных фото, которые она опубликовала в своих социальных сетях.
«Мнение у людей сложилось, что либо ты учительница, либо ты красивая. Если ты красивая — ты не учительница, тебе вообще не место в школе. С самого детства я занимаюсь моделингом, меня приглашали на разные показы, подиумы, фотосессии, рекламы. Нашелся недоброжелатель, которого смутила моя фотография. Он опозорил меня на всю страну. Меня сразу вызвали к директору и сказали, что нам не нужен блогер и модель», — высказалась тюменка.
На съемки девушка пришла в откровенном наряде, чем смутила Бузову. Гости шоу встали на сторону модели, ее осудила только певица Мия Бойка.
«Мне кажется, что учитель не должен выкладывать свои фото в купальнике. Потому что дети сначала маленькие, потом растут, у них происходит половое созревание, они начинают смотреть на нее. Она должна быть для них авторитетом», — поделилась своим мнением певица.
Другие гости шоу поддержали девушку, в том числе и блогер Мария Погребняк.
«Здесь многое зависит от детей и от родителей, от воспитания. Она — человек, у нее есть личная жизнь, личное пространство, вот пусть и выкладывает фотографии. Она же на отдыхе. Но и учителя должны отдавать себе отчет в своих действиях. Если хочешь выкладывать фото в купальнике — закрывай страницу», — высказалась блогер.
Ранее «Наш город» сообщал, что известный фудблогер Макс Брандт снял обзор на известные заведения Тюмени. Блогер посетил 12 баров и ресторанов.