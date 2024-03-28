nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:12

Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

Уволенная за откровенные фото тюменская учительница пришла на шоу Бузовой

Уволенная из-за откровенных фото учительница из Ишима пришла на шоу Бузовой

28 марта 2024, 06:12
Фото: Анастасия Шумилова (Носкова) / ВКонтакте

Уволенная за откровенные фото тюменская учительница пришла на шоу Бузовой

Вопрос о том, может ли учитель выкладывать в соцсети фото в купальнике, обсуждался на шоу Ольги Бузовой «Это нормально?». Не все приглашенные гости встали на сторону тюменской учительницы.

Анастасия Шумилова из Ишима пришла на шоу Ольги Бузовой «Это нормально?». Девушка работала учителем, но ее уволили из-за откровенных фото, которые она опубликовала в своих социальных сетях.

«Мнение у людей сложилось, что либо ты учительница, либо ты красивая. Если ты красивая — ты не учительница, тебе вообще не место в школе. С самого детства я занимаюсь моделингом, меня приглашали на разные показы, подиумы, фотосессии, рекламы. Нашелся недоброжелатель, которого смутила моя фотография. Он опозорил меня на всю страну. Меня сразу вызвали к директору и сказали, что нам не нужен блогер и модель», — высказалась тюменка.

На съемки девушка пришла в откровенном наряде, чем смутила Бузову. Гости шоу встали на сторону модели, ее осудила только певица Мия Бойка.

Фото: Шоу «Это нормально?» / ТНТ
«Мне кажется, что учитель не должен выкладывать свои фото в купальнике. Потому что дети сначала маленькие, потом растут, у них происходит половое созревание, они начинают смотреть на нее. Она должна быть для них авторитетом», — поделилась своим мнением певица.

Другие гости шоу поддержали девушку, в том числе и блогер Мария Погребняк.

«Здесь многое зависит от детей и от родителей, от воспитания. Она — человек, у нее есть личная жизнь, личное пространство, вот пусть и выкладывает фотографии. Она же на отдыхе. Но и учителя должны отдавать себе отчет в своих действиях. Если хочешь выкладывать фото в купальнике — закрывай страницу», — высказалась блогер.

Ранее «Наш город» сообщал, что известный фудблогер Макс Брандт снял обзор на известные заведения Тюмени. Блогер посетил 12 баров и ресторанов.

Читайте также:
Нужны резиновые сапоги: тюменские улицы утопают в грязи. ФотоАвиакомпания Utair запустит прямой рейс из Тюмени в АнтальюТюменские власти продают здание в центре города за один рубль
#Общество#Тюменская область#Учителя#Новости тюмени#Шоу#Увольнение#Ольга Бузова#Любовь Селезнева
Дело — труба. Состояние коммунальной инфраструктуры Тюменской области
Сегодня, 05:24
Мор и трупы на берегу: эксперты прогнозируют массовую гибель рыб в обмелевшей Туре
Вчера, 06:59
«Хотел заработать на дом детям»: в зоне спецоперации пропал тюменский доброволец
Сегодня, 04:19
«Прижимались к попе»: тюменка сообщила об издевательствах школьников над ее сыном
Вчера, 10:57
Тюменцы возмущены отключением отопления в апреле
Вчера, 12:35
На Тюмень надвигается туман
Сегодня, 01:07
"