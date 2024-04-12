На Тюмень обрушится штормовой ветер

Posted Сегодня, 01:07
Published Сегодня, 01:07
Modified Сегодня, 01:07
Updated Сегодня, 01:07
В Тюмени 12 апреля синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, дождь в ночные часы, ветер до 4,9-8,1 м/с. Утром +6…+4, к полудню воздух столбики термометров поднимутся до +13…+15. В темное время суток температура воздуха составит +7…+10.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:36, закат в 19:40 продолжительность дня 14 часов 4 минуты.
В Тобольске 12 апреля синоптики обещают дожди и ливни в течение дня, ветер до 5,5 м/с. Утром и днем +2…+11, в темное время суток температура воздуха составит +4…+7.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 5:23, закат в 19:32 продолжительность дня 14 часов 9 минут.
В Ялуторовске 12 апреля ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, ветер до 7,5 м/с. В утренние часы термометры покажут +7…+3, днем до +14. В темное время суток ожидается до +6…+8.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:34 закат в 19:36 продолжительность дня 14 часов 2 минут.
В Заводоуковске 12 апреля ожидается облачная с прояснениями погода, дожди и ливни, ветер до 6,6 м/с. В утренние часы термометры покажут +5…+7, днем воздух прогреется до +14. В вечерние и ночные часы температура воздуха составит +6…+9.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:34, закат в 19:34 продолжительность дня 14 часов.
В Ишиме 12 апреля ожидается пасмурная погода, ливни и дожди, ветер до 7,9 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут +1…+9. В темное время суток температура воздуха составит +6…+7.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 5:23, закат в 19:22 продолжительность дня 13 часов 59 минут.