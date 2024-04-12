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Updated Сегодня, 01:07

На Тюмень обрушится штормовой ветер

На Тюмень обрушится штормовой ветер

12 апреля 2024, 01:07
Фото: 1MI
На юге Тюменской области в пятницу, 12 апреля, будет ветрено, но тепло — днем термометры поднимутся +4…+9, местами до +15, в ночные часы покажут +1…+6. В течение дня ожидается ветер 7-12 м/с с порывами до 17 м/с, местами вероятны осадки, в отдельных районах гололедица.

В Тюмени 12 апреля синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, дождь в ночные часы, ветер до 4,9-8,1 м/с. Утром +6…+4, к полудню воздух столбики термометров поднимутся до +13…+15. В темное время суток температура воздуха составит +7…+10.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:36, закат в 19:40 продолжительность дня 14 часов 4 минуты.

В Тобольске 12 апреля синоптики обещают дожди и ливни в течение дня, ветер до 5,5 м/с. Утром и днем +2…+11, в темное время суток температура воздуха составит +4…+7.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 5:23, закат в 19:32 продолжительность дня 14 часов 9 минут.

В Ялуторовске 12 апреля ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, ветер до 7,5 м/с. В утренние часы термометры покажут +7…+3, днем до +14. В темное время суток ожидается до +6…+8.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:34 закат в 19:36 продолжительность дня 14 часов 2 минут.

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В Заводоуковске 12 апреля ожидается облачная с прояснениями погода, дожди и ливни, ветер до 6,6 м/с. В утренние часы термометры покажут +5…+7, днем воздух прогреется до +14. В вечерние и ночные часы температура воздуха составит +6…+9.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:34, закат в 19:34 продолжительность дня 14 часов.

В Ишиме 12 апреля ожидается пасмурная погода, ливни и дожди, ветер до 7,9 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут +1…+9. В темное время суток температура воздуха составит +6…+7.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 5:23, закат в 19:22 продолжительность дня 13 часов 59 минут.

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