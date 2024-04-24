Количество строительных вакансий в Тюмени за год выросло на треть

Директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая рассказала РБК Тюмень, что порядка 20% опубликованных в Тюменской области вакансий относится именно к строительной отрасли. В марте 2023 года на одну вакансию приходилось 4.2 резюме, однако за год этот показатель снизился до 3.5 резюме на вакансию.