Количество строительных вакансий в Тюмени за год выросло на треть

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
Modified Сегодня, 04:49
Updated Сегодня, 04:49
Директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая рассказала РБК Тюмень, что порядка 20% опубликованных в Тюменской области вакансий относится именно к строительной отрасли. В марте 2023 года на одну вакансию приходилось 4.2 резюме, однако за год этот показатель снизился до 3.5 резюме на вакансию.
В начале 2024 года средние предлагаемые зарплаты специалистов строительной отрасли выросли на 18% — до 79.7 тысячи рублей в месяц. Заметнее всего выросли зарплаты у фасадчиков — до 104 тысяч рублей (+93%), кровельщиков — до 91.2 тысячи (+68%), слесарей — до 70.4 тысячи (+41%) и резчиков — до 96.8 тысячи (+38%).
Сидлецкая отметила, что сейчас самые высокие зарплаты у руководителя строительного проекта и геодезиста — по 150 тысяч рублей, машиниста — 141.9 тысячи, сварщика — 134.8 тысячи, главного инженера проекта — 120 тысяч, прораба — 115.8 тысячи, агента по недвижимости — 115 тысяч и инженера-сметчика — 89.1 тысячи.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени опубликовали вакансии с зарплатами от 350 тысяч рублей. Рейтинг возглавили директор по строительству, директор по продажам и руководитель IT-проектов.