nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:11

Published Сегодня, 03:11

Modified Сегодня, 03:13

Updated Сегодня, 03:13

Квартиры в новостройках Тобольска подорожали в полтора раза

Квартиры в новостройках Тобольска подорожали в полтора раза

24 апреля 2024, 03:11
Фото: Изображение Midjourney

Квартиры в новостройках Тобольска подорожали в полтора раза

По итогам первого квартала 2024 года средняя стоимость квартир на первичном рынке жилья увеличилась с 3 до 4.3 миллиона рублей. Заметнее всего изменились цены на «однушки».

Руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин рассказал РБК Тюмень, что за год средняя стоимость однокомнатных квартир выросла на 46% — с 2.8 до 4.1 миллиона рублей, а двухкомнатные подорожали на 43% — с 4.1 до 5.9 миллиона. Студии выросли в цене на 37% — с 2 до 2.8 миллиона рублей, трехкомнатные квартиры подорожали на 29% — с 5.7 до 7.4 миллиона.

Еремкин отметил, что объем предложения квартир в Тобольске увеличился на 10%, сейчас в городе выставлены на продажу около 280 вариантов. Однако, спрос на «новостройки» снизился на 21%. Он считает, что на это повлиял ограниченный объем предложения.

«Долой рабство»: тюменец рассказал, почему никогда не возьмет квартиру в ипотеку
Узнать подробнее

Выросли в Тобольске цены и на вторичное жилье — на 40-60% в третьем квартале 2023 года, а спрос на «вторички» упал на 58%. Эксперты поделились, что после резкого роста цены замерли, но снижения нет.

Ранее «Наш город» писал, что в Тобольске для эвакуированных из зон паводка машин подготовили три парковки. Они рассчитаны на 370 машиномест.

Читайте также:
Грузовикам разрешили ездить в Курган через Тюменскую областьЕще ближе к потопу: в тюменских реках вырос уровень водыТранспортная прокуратура оштрафовала авиакомпанию за задержку вылета из Тюмени
#Любовь Селезнева#Общество#Недвижимость#Тюменская область#Рост цен#Тобольск#Цены#Квартиры#Покупка квартир#Продажа недвижимости
Подпишитесь
Тобол на подходе. В Тюменской области ожидается новая волна наводнений
Вчера, 06:01
«Нужно знать 5 правил»: как тюменцам экономить и копить деньги при невысоком доходе?
Вчера, 10:12
«Поток воды небывалой силы!» Экстренную эвакуацию объявили в Абатском районе
Вчера, 06:30
На майские в Омск. Самые удивительные и нетипичные места, которые можно там увидеть
Вчера, 08:04
«Долой рабство»: тюменец рассказал, почему никогда не возьмет квартиру в ипотеку
Вчера, 08:52
Пономарь, чтец, звонарь. В зоне СВО погиб выпускник Тюменского духовного училища
Вчера, 11:19
"