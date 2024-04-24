Квартиры в новостройках Тобольска подорожали в полтора раза

Posted Сегодня, 03:11
Published Сегодня, 03:11
Modified Сегодня, 03:13
Updated Сегодня, 03:13
Руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин рассказал РБК Тюмень, что за год средняя стоимость однокомнатных квартир выросла на 46% — с 2.8 до 4.1 миллиона рублей, а двухкомнатные подорожали на 43% — с 4.1 до 5.9 миллиона. Студии выросли в цене на 37% — с 2 до 2.8 миллиона рублей, трехкомнатные квартиры подорожали на 29% — с 5.7 до 7.4 миллиона.
Еремкин отметил, что объем предложения квартир в Тобольске увеличился на 10%, сейчас в городе выставлены на продажу около 280 вариантов. Однако, спрос на «новостройки» снизился на 21%. Он считает, что на это повлиял ограниченный объем предложения.
Выросли в Тобольске цены и на вторичное жилье — на 40-60% в третьем квартале 2023 года, а спрос на «вторички» упал на 58%. Эксперты поделились, что после резкого роста цены замерли, но снижения нет.
Ранее «Наш город» писал, что в Тобольске для эвакуированных из зон паводка машин подготовили три парковки. Они рассчитаны на 370 машиномест.