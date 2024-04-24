Квартиры в новостройках Тобольска подорожали в полтора раза

Руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин рассказал РБК Тюмень, что за год средняя стоимость однокомнатных квартир выросла на 46% — с 2.8 до 4.1 миллиона рублей, а двухкомнатные подорожали на 43% — с 4.1 до 5.9 миллиона. Студии выросли в цене на 37% — с 2 до 2.8 миллиона рублей, трехкомнатные квартиры подорожали на 29% — с 5.7 до 7.4 миллиона.