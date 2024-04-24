Еще ближе к потопу: в тюменских реках вырос уровень воды

По данным гидропоста в Ишиме от 04:04 24 апреля, уровень воды в реке Ишим снизился на 1 сантиметр — до отметки в 1046 сантиметров. В Ильинке уровень воды убавил 3 сантиметра — до 843 сантиметров, но в Викулово прибавил 30 сантиметров — до 515 сантиметров.