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В реках Тюменской области вырос уровень воды

Еще ближе к потопу: в тюменских реках вырос уровень воды

24 апреля 2024, 02:17
Фото: 1MI

В реках Тюменской области вырос уровень воды

В Ишиме и Ильинке уровень воды снизился, но незначительно. В Викулово же вода прибывает стремительно.

По данным гидропоста в Ишиме от 04:04 24 апреля, уровень воды в реке Ишим снизился на 1 сантиметр — до отметки в 1046 сантиметров. В Ильинке уровень воды убавил 3 сантиметра — до 843 сантиметров, но в Викулово прибавил 30 сантиметров — до 515 сантиметров.

В Тобольске вода в Иртыше прибыла на 20 сантиметров и достигла отметки в 340 сантиметров. В Увате Иртыш поднялся на 30 сантиметров — до 791 сантиметра.

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По данным гидропоста в Ялуторовске, уровень воды в реке Тобол прибавил 10 сантиметров и составил 471 сантиметр. В Тюмени вода в реке Тура прибыла на 18 сантиметров и достигла отметки в 358 сантиметров.

Ранее «Наш город» сообщал, что в трех населенных пунктах Упоровского района началась экстренная эвакуация людей. Свои дома попросили покинуть жителей Коркино, Губина и Старая Шадрина.

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