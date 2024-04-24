Еще ближе к потопу: в тюменских реках вырос уровень воды

Posted Сегодня, 02:17
Published Сегодня, 02:17
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По данным гидропоста в Ишиме от 04:04 24 апреля, уровень воды в реке Ишим снизился на 1 сантиметр — до отметки в 1046 сантиметров. В Ильинке уровень воды убавил 3 сантиметра — до 843 сантиметров, но в Викулово прибавил 30 сантиметров — до 515 сантиметров.
В Тобольске вода в Иртыше прибыла на 20 сантиметров и достигла отметки в 340 сантиметров. В Увате Иртыш поднялся на 30 сантиметров — до 791 сантиметра.
По данным гидропоста в Ялуторовске, уровень воды в реке Тобол прибавил 10 сантиметров и составил 471 сантиметр. В Тюмени вода в реке Тура прибыла на 18 сантиметров и достигла отметки в 358 сантиметров.
Ранее «Наш город» сообщал, что в трех населенных пунктах Упоровского района началась экстренная эвакуация людей. Свои дома попросили покинуть жителей Коркино, Губина и Старая Шадрина.