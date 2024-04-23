Паводок на подходе: жителей трех тюменских деревень экстренно эвакуируют

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Как сообщили в информцентре Правительства, к населенным пунктам приближается большая вода. Напомним, что ранее губернатор Моор облетел на самолете Упоровский район — вода туда прибывает из Курганской области.
Адреса ПВР тюменцы могут посмотреть на сайте паводок72.рф. Также можно позвонить по номеру 122, кнопка «3» Телефон горячей линии в Упоровском районе: +7 (34541) 3-18-62.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы, пострадавшие от паводка, получили деньги от Моора.