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Паводок на подходе: жителей трех тюменских деревень экстренно эвакуируют

Паводок на подходе: жителей трех тюменских деревень экстренно эвакуируют

23 апреля 2024, 11:33
Фото: 1MI
В селе Коркино, деревнях Губина и Старая Шадрина Упоровского района объявлена экстренная эвакуация граждан, проживающих на подтопляемых территориях

Как сообщили в информцентре Правительства, к населенным пунктам приближается большая вода. Напомним, что ранее губернатор Моор облетел на самолете Упоровский район — вода туда прибывает из Курганской области.

Адреса ПВР тюменцы могут посмотреть на сайте паводок72.рф. Также можно позвонить по номеру 122, кнопка «3» Телефон горячей линии в Упоровском районе: +7 (34541) 3-18-62.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцы, пострадавшие от паводка, получили деньги от Моора.

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#Нигина Азамова#Общество#Происшествия#Тюменская область#Эвакуация#Река#Паводок#Моор#Паводок в Тюменской области в 2024 году
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