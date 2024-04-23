nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:26

Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Большая вода из Кургана пришла в Тюменскую область

Большая вода из Кургана пришла в Тюменскую область

23 апреля 2024, 10:26
Фото: Изображение Midjourney
Большая вода, которая доставила много проблем соседней Курганской области, уже пришла в наш регион. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Александр Моор.

 

Сегодня он пролетел над регионом на самолете, чтобы рассмотреть уровень затопления тюменских сел и деревень.

«С высоты хорошо видно так называемую „голову“ паводка», — пишет Моор.

Фото: Телеграм-канал Александра Моора

Вся пойма реки Тобол залита перед селом Коркино. «Воде» осталось двигаться чуть болешь 30 километров, но из-за извилистого русла вся масса воды дойдет до Упорово к выходным, написал губернатор.

Напомним, что жителей Упорово эвакуируют со вчерашнего дня.

Ранее «Наш город» писал, что для эвакуации машин из зон паводка в Тобольске организована парковка.

Читайте также:
Тобол на подходе. В Тюменской области ожидается новая волна наводненийДва метра в сутки! Из-за чего произошел экстремальный подъем воды в регионе?Отрезало водой от цивилизации: жителям тюменской деревни доставили гумпомощь
#Нигина Азамова#Общество#Тюменская область#Эвакуация#Река#Вода#Паводок#Моор#Паводок в Тюменской области в 2024 году
Подпишитесь
Тобол на подходе. В Тюменской области ожидается новая волна наводнений
Сегодня, 06:01
«Нужно знать 5 правил»: как тюменцам экономить и копить деньги при невысоком доходе?
Сегодня, 10:12
«Поток воды небывалой силы!» Экстренную эвакуацию объявили в Абатском районе
Сегодня, 06:30
На майские в Омск. Самые удивительные и нетипичные места, которые можно там увидеть
Сегодня, 08:04
«Долой рабство»: тюменец рассказал, почему никогда не возьмет квартиру в ипотеку
Сегодня, 08:52
Пономарь, чтец, звонарь. В зоне СВО погиб выпускник Тюменского духовного училища
Сегодня, 11:19
"