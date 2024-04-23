Большая вода из Кургана пришла в Тюменскую область

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Сегодня он пролетел над регионом на самолете, чтобы рассмотреть уровень затопления тюменских сел и деревень.
«С высоты хорошо видно так называемую „голову“ паводка», — пишет Моор.
Вся пойма реки Тобол залита перед селом Коркино. «Воде» осталось двигаться чуть болешь 30 километров, но из-за извилистого русла вся масса воды дойдет до Упорово к выходным, написал губернатор.
Напомним, что жителей Упорово эвакуируют со вчерашнего дня.
Ранее «Наш город» писал, что для эвакуации машин из зон паводка в Тобольске организована парковка.