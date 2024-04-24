Грузовикам разрешили ездить в Курган через Тюменскую область

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В Тюменской области сняли ограничения с двух участков трассы Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Они распространялись на грузовой транспорт.
Ограничения больше не действуют на подъезде к Ишиму на участке с 479 по 584 километр в Бердюжском и Ишимском районах и на подъезде к Тюмени на участке с 99 по 189 километр в Тюменском и Исетском районах.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Абатском районе ограничили движение на двух дорогах. Обе дороги затопило, на них дежурят наряды ДПС.