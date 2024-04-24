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В Тюменской области сняли ограничения с трассы до Кургана

Грузовикам разрешили ездить в Курган через Тюменскую область

24 апреля 2024, 02:39
Фото: 1MI

В Тюменской области сняли ограничения с трассы до Кургана

Ограничения вводились из-за сложной паводковой ситуации. Они затрагивали участки трассы «Иртыш» в Бердюжском, Ишимском, Исетском и Тюменском районах.

В Тюменской области сняли ограничения с двух участков трассы Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Они распространялись на грузовой транспорт.

Ограничения больше не действуют на подъезде к Ишиму на участке с 479 по 584 километр в Бердюжском и Ишимском районах и на подъезде к Тюмени на участке с 99 по 189 километр в Тюменском и Исетском районах.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Абатском районе ограничили движение на двух дорогах. Обе дороги затопило, на них дежурят наряды ДПС.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюменская область#ГИБДД#Трасса#Ограничения#Федеральная трасса#Курганская область#Паводок#Ограничение движения
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