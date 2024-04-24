«Операция прошла успешно»: в тюменской деревне из паводка спасли кота. ВИДЕО

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
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Updated Сегодня, 03:49
В деревне Кошкарагай Ишимского района из паводка спасли кота Дружка. Видеозаписью поделился губернатор Александр Моор в своем Телеграм-канале.
На видео видно, что кот испугался спасателей и попытался уплыть от них, спрыгнув в воду. Однако им удалось его достать, а позже — передать хозяину.
Ранее «Наш город» поделился другими видео спасения животных. Люди покидают затопленные дома, оставляя кошек и собак.