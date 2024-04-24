nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:47

Published Сегодня, 03:47

Modified Сегодня, 03:49

Updated Сегодня, 03:49

Спасение кота из паводка в Тюменской области попало на видео

«Операция прошла успешно»: в тюменской деревне из паводка спасли кота. ВИДЕО

24 апреля 2024, 03:47
Фото: 1MI

Спасение кота из паводка в Тюменской области попало на видео

Спасением кота Дружка занимались сотрудники отряда поисково-спасательной службы Удмуртской Республики. За испуганным животным им пришлось лезть в воду.

В деревне Кошкарагай Ишимского района из паводка спасли кота Дружка. Видеозаписью поделился губернатор Александр Моор в своем Телеграм-канале.

На видео видно, что кот испугался спасателей и попытался уплыть от них, спрыгнув в воду. Однако им удалось его достать, а позже — передать хозяину.

Видео: Александр Моор / Телеграм

Ранее «Наш город» поделился другими видео спасения животных. Люди покидают затопленные дома, оставляя кошек и собак.

Читайте также:
Квартиры в новостройках Тобольска подорожали в полтора разаГрузовикам разрешили ездить в Курган через Тюменскую областьУ тюменцев, купивших у мошенников землю в деревне Падерина, не будут ее забирать
#Любовь Селезнева#Общество#Видео#Тюменская область#Животные#Домашние животные#Ишимский район#Паводок#Паводок в Ишиме#Кот
Подпишитесь
Тобол на подходе. В Тюменской области ожидается новая волна наводнений
Вчера, 06:01
«Нужно знать 5 правил»: как тюменцам экономить и копить деньги при невысоком доходе?
Вчера, 10:12
«Поток воды небывалой силы!» Экстренную эвакуацию объявили в Абатском районе
Вчера, 06:30
На майские в Омск. Самые удивительные и нетипичные места, которые можно там увидеть
Вчера, 08:04
«Долой рабство»: тюменец рассказал, почему никогда не возьмет квартиру в ипотеку
Вчера, 08:52
Пономарь, чтец, звонарь. В зоне СВО погиб выпускник Тюменского духовного училища
Вчера, 11:19
"