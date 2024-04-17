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Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

В Тюменской области брошенных в зоне паводка животных вызволяют спасатели

«Душераздирающая картина»: брошенных тюменцами животных вызволяют спасатели. ВИДЕО

17 апреля 2024, 09:34
Фото: 1MI

В Тюменской области брошенных в зоне паводка животных вызволяют спасатели

Котов снимают с заборов, а собак вытаскивают из воды. Брошенные животные остаются около домов и преданно ждут хозяев.

Тюменские спасатели вывозят животных, брошенных в затопленных деревнях и селах. Собаки и кошки не хотят уходить и ждут хозяев, поэтому остаются возле родных домов, пишет 72.ru.

Видео: 72.ru

С огромным трудом спасатели вызволяли кота. Он постоянно убегал и даже застрял в заборе, не желая покидать дом, который уже покинули его хозяева. Удалось ли поймать упертое животное — не уточняется.

Видео: 72.ru

Ранее «Наш город» писал, что жителей Ишимского района призвали экстренно эвакуироваться. Для домашних животных организованы приюты, куда их можно пристроить на время паводка.

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