«Душераздирающая картина»: брошенных тюменцами животных вызволяют спасатели. ВИДЕО

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Тюменские спасатели вывозят животных, брошенных в затопленных деревнях и селах. Собаки и кошки не хотят уходить и ждут хозяев, поэтому остаются возле родных домов, пишет 72.ru.
С огромным трудом спасатели вызволяли кота. Он постоянно убегал и даже застрял в заборе, не желая покидать дом, который уже покинули его хозяева. Удалось ли поймать упертое животное — не уточняется.
Ранее «Наш город» писал, что жителей Ишимского района призвали экстренно эвакуироваться. Для домашних животных организованы приюты, куда их можно пристроить на время паводка.