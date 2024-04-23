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Published Сегодня, 12:25

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Updated Сегодня, 12:28

Ветераны ВОВ в Тюменской области получат выплаты к 9 мая

Ветераны ВОВ в Тюменской области получат выплаты к 9 мая

23 апреля 2024, 12:25
Фото: 1MI
Почти 3 000 ветеранов Великой Отечественной войны получат губернаторские поздравления ко Дню Победы в Тюменской области, рассказали в информцентре Правительства.

В данный момент ветераны, которые проживают в подтопляемых населенных пунктах, находятся на особом контроле регионального Правительства.

Ветераны ко Дню Победы получат подарочные наборы от губернатора. Также, по традиции, ветераны получат единовременные выплаты. Они положены почти 40 тысячам участникам ВОВ и детям войны. Деньги перечислят автоматически, дополнительных заявлений или обращений не требуется.

Ранее «Наш город» писал, что в тюменцы, чьи дома затопило, получили деньги от губернатора.

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#Нигина Азамова#Общество#Тюменская область#Ветераны#9 мая#Ветераны ВОВ
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