Ветераны ВОВ в Тюменской области получат выплаты к 9 мая

Ветераны ко Дню Победы получат подарочные наборы от губернатора. Также, по традиции, ветераны получат единовременные выплаты. Они положены почти 40 тысячам участникам ВОВ и детям войны. Деньги перечислят автоматически, дополнительных заявлений или обращений не требуется.