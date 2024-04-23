Ветераны ВОВ в Тюменской области получат выплаты к 9 мая

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
В данный момент ветераны, которые проживают в подтопляемых населенных пунктах, находятся на особом контроле регионального Правительства.
Ветераны ко Дню Победы получат подарочные наборы от губернатора. Также, по традиции, ветераны получат единовременные выплаты. Они положены почти 40 тысячам участникам ВОВ и детям войны. Деньги перечислят автоматически, дополнительных заявлений или обращений не требуется.
Ранее «Наш город» писал, что в тюменцы, чьи дома затопило, получили деньги от губернатора.