Тюменские власти заявили о возобновлении фейерверка на 9 мая

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Мэрия заявили о том, что уже готовы планы по подготовки города к Дню Победы. Их осуществят до 1 мая, пишет «Тюменская линия» со ссылкой на заявление главы городского департамента культуры Ирины Алексеевой.
Выбран уже и главный элемент праздничного украшения города — гвоздика. В Тюмени предусмотрено цветочное оформление 25 объектов: мэрия украсит гостевые магистральные улицы, парки и скверы.
Пока власти не определились, в каком формате пройдет «Бессмертный полк». О нем сообщат позже.
Напомним, что в 2023 году власти отказались от фейерверка из-за политической ситуации.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы помогают эвакуированным из-за паводка жителям.