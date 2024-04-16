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Updated Сегодня, 12:40

Тюменские власти заявили о возобновлении фейерверка на 9 мая

Тюменские власти заявили о возобновлении фейерверка на 9 мая

16 апреля 2024, 12:38
Фото: 1MI
В этом году 9 мая жители Тюмени смогут полюбоваться фейерверком в честь великого праздника. Он, по традиции, будет запущен на набережной.

Мэрия заявили о том, что уже готовы планы по подготовки города к Дню Победы. Их осуществят до 1 мая, пишет «Тюменская линия» со ссылкой на заявление главы городского департамента культуры Ирины Алексеевой.

Выбран уже и главный элемент праздничного украшения города — гвоздика. В Тюмени предусмотрено цветочное оформление 25 объектов: мэрия украсит гостевые магистральные улицы, парки и скверы.

Пока власти не определились, в каком формате пройдет «Бессмертный полк». О нем сообщат позже.

Напомним, что в 2023 году власти отказались от фейерверка из-за политической ситуации.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы помогают эвакуированным из-за паводка жителям.

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#Нигина Азамова#Общество#Салют#Фейерверки#9 мая
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