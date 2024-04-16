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В Тюмени открыли пункт приема помощи для эвакуированных из зон подтопления

«Готовы передать даже резиновые сапоги»: тюменцы помогают эвакуированным

16 апреля 2024, 09:49
Фото: 1MI

В Тюмени открыли пункт приема помощи для эвакуированных из зон подтопления

В Тюмени на базе регионального отделения «Народного фронта» открылся пункт приема помощи для граждан, которые были эвакуированы из опасных зон из-за паводков. Об этом «Нашему городу» рассказала пресс-секретарь тюменского исполкома Алена Федорова.

Привезти предметы первой необходимости можно в офис «Народного фронта» в Тюмени, который расположен на Ленина, 69а:

«Мы принимаем все то, что может понадобиться гражданам в пунктах временного размещения. Это бутилированная вода, продукты долгосрочного хранения, средства личной гигиены (для взрослых и детей), одноразовая посуда, постельные принадлежности, одеяла-пледы, генераторы (2-3 кВТ), мотопомпы», — рассказала Алена Федорова.

Тюменцы, по ее словам, уже активно звонят, чтобы узнать, что сейчас жизненно необходимо людям, находящимся в пунктах временного размещения. Некоторые готовы передать даже резиновые сапоги.

Напомним, что по данным аналитиков известных в России маркетплейсов, с того времени, как начали поступать сообщения о возможных подтоплениях, на площадках резко возросли продажи резиновых сапог.

Алена Федорова рассказала, что в пятницу «Народный фронт» организует первую доставку гуманитарного груза эвакуированным.

Ранее «Наш город» писал, что вода в Ишиме может подняться выше прогнозируемого уровня.

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