«Готовы передать даже резиновые сапоги»: тюменцы помогают эвакуированным

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Привезти предметы первой необходимости можно в офис «Народного фронта» в Тюмени, который расположен на Ленина, 69а:
«Мы принимаем все то, что может понадобиться гражданам в пунктах временного размещения. Это бутилированная вода, продукты долгосрочного хранения, средства личной гигиены (для взрослых и детей), одноразовая посуда, постельные принадлежности, одеяла-пледы, генераторы (2-3 кВТ), мотопомпы», — рассказала Алена Федорова.
Тюменцы, по ее словам, уже активно звонят, чтобы узнать, что сейчас жизненно необходимо людям, находящимся в пунктах временного размещения. Некоторые готовы передать даже резиновые сапоги.
Напомним, что по данным аналитиков известных в России маркетплейсов, с того времени, как начали поступать сообщения о возможных подтоплениях, на площадках резко возросли продажи резиновых сапог.
Алена Федорова рассказала, что в пятницу «Народный фронт» организует первую доставку гуманитарного груза эвакуированным.
Ранее «Наш город» писал, что вода в Ишиме может подняться выше прогнозируемого уровня.