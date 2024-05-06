nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Ветераны ВОВ

Выбрать дату
2024
Тюменским участникам ВОВ выплатят по 10 тысяч рублей
Выплаты полагаются нескольким категориям граждан. Деньги выделят из регионального бюджета.
11 марта, 05:22
2023
В Тюменской области скончался ветеран Великой Отечественной войны
В Заводоуковске скончался ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Угрюмов. Об этом сообщила в своем тг-канале глава администрации города Светлана Касенова.
16 декабря 2023, 10:32
В Тюменской области поздравили ветерана, который взял Берлин
Ветерана ВОВ Анатолия Трофимовича Кожевникова в Викуловском районе Тюменской области поздравили сегодня с Днем Победы. Об этом сообщили в информцентре правительства региона.
9 мая 2023, 17:02
Тюменские ветераны выразили готовность включиться в работу по профилактике пожаров
Александр Моор встретился с главами общественных организаций ветеранов в Большом зале областного правительства. Об этом губернатор рассказал в своём telegram-канале.
5 мая 2023, 17:18
Тюменской участнице ВОВ исполнилось более ста лет
Участница ВОВ Дарья Бурцева отметила сегодня 103-летие. В честь знаменательного события около её дома сыграл военный оркестр, сообщили в пресс-службе тюменского правительства.
20 апреля 2023, 15:39
Тюмень готовится к 1 мая и Дню Победы. Запланированы уличные мероприятия и салют
Областная столица готовится к празднованию 78-й годовщины Победы в ВОВ. В администрации Тюмени обсудили планы и мероприятия на 9 мая. Традиционно пройдёт торжественный парад с прохождением войск Тюменского гарнизона.
3 апреля 2023, 14:37
В Тюменской области почтили память героев СССР
В поселке Боровском в честь 23-го февраля участников ВОВ поздравили с праздником и вручили им памятные подарки. Об этом сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.
23 февраля 2023, 15:27
Тюменцам выплатят ко Дню Победы 130 миллионов рублей
Более 45 тысяч жителей Тюменской области получат к Дню Победы выплаты в размере 130 миллионов рублей. По 10 тысяч рублей перечислят участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей.
18 февраля 2023, 08:09
Ветерану ВОВ из Тобольского района исполнилось 100 лет
Ветерану ВОВ из Тобольского района Гавгаре Сафеевне Кутумовой 27 января исполнилось 100 лет, сообщается в паблике «Типичный Тобольск». Она отметила юбилей с родными и близкими.
27 января 2023, 16:19
В Тюменской области умер ветеран ВОВ, ему было 98 лет
В Тюменской области скончался ветеран ВОВ, сообщила в телеграм-канале глава Заводоуковска Светлана Касенова. Ивану Базарову было 98 лет, его близким принесли соболезнования.
9 января 2023, 12:01

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика