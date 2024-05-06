Ветераны ВОВ

Тюмень готовится к 1 мая и Дню Победы. Запланированы уличные мероприятия и салют

Областная столица готовится к празднованию 78-й годовщины Победы в ВОВ. В администрации Тюмени обсудили планы и мероприятия на 9 мая. Традиционно пройдёт торжественный парад с прохождением войск Тюменского гарнизона.