Тюменским участникам ВОВ выплатят по 10 тысяч рублей

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Участники ВОВ в Тюменской области получат по 10 тысяч рублей в качестве единовременной выплаты. Соответствующее постановление, опубликованное на сайте регионального правительства, подписал губернатор Александр Моор.
Выплаты в честь празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне полагаются участникам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и других мест принудительного содержания, созданных фашистами, вдовам военнослужащих, не вступившим в новый брак, а также людям, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда».
По пять тысяч рублей получат награжденные за труд в период ВОВ, дети погибших и пропавших без вести на ВОВ и люди, родившиеся до 31 декабря 1931 года включительно. Две тысячи рублей полагаются родившимся до 9 мая 1945 года.
Ранее «Наш город» сообщал, что восемь тюменцев получают пенсию, размер которой превышает 185 тысяч рублей. При этом, подавляющее большинство пенсионеров Тюменской области получают ежемесячно чуть более 20 тысяч.