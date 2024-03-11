Тюменским участникам ВОВ выплатят по 10 тысяч рублей

По пять тысяч рублей получат награжденные за труд в период ВОВ, дети погибших и пропавших без вести на ВОВ и люди, родившиеся до 31 декабря 1931 года включительно. Две тысячи рублей полагаются родившимся до 9 мая 1945 года.