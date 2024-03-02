Восемь тюменцев получают повышенную пенсию. Ее размер превышает 185 тысяч рублей

Минимальный размер пенсии не может быть ниже установленной величины прожиточного минимума — 13 тысяч 290 рублей. Если сумма выплат пенсионера ниже прожиточного минимума, то ему назначают соцдоплату из федерального бюджета. В Тюменской области федеральную соцдоплату получают порядка 53,7 тысяч человек, пишет 72.RU.