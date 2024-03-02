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Восемь тюменцев получают пенсию в 14 раз больше размера средней пенсии

Восемь тюменцев получают повышенную пенсию. Ее размер превышает 185 тысяч рублей

2 марта 2024, 05:50
Фото: 1MI

Восемь тюменцев получают пенсию в 14 раз больше размера средней пенсии

Повышенные выплаты, а именно 185,1 тысячу рублей, ежемесячно получают пенсионеры из числа летно-испытательного состава. Об этом рассказала управляющая ОСФР по Тюменской области Алефтина Чалкова.
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Пенсия

По ее словам, в среднем в регионе пенсионерам ежемесячно выплачивают немногим более 20 тысяч рублей. Размер пенсионной выплаты зависит от страхового стажа, величины заработной платы о 2002 года и страховых взносов, начисленных работодателем с 2002 года, наличия группы инвалидности, иждивенцев, детей.

Минимальный размер пенсии не может быть ниже установленной величины прожиточного минимума — 13 тысяч 290 рублей. Если сумма выплат пенсионера ниже прожиточного минимума, то ему назначают соцдоплату из федерального бюджета. В Тюменской области федеральную соцдоплату получают порядка 53,7 тысяч человек, пишет 72.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в феврале пенсионерам старше 80 лет увеличили фиксированную часть страховой пенсии в 2 раза — до 16 тысяч рублей.

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