Зима возвращается: на Тюменскую область надвигаются морозы

Специалисты Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили, что ночью 13 марта в Тюменской области ожидается похолодание до -27 градусов. В отдельных районах пройдет небольшой снег, а скорость северного ветра будет держаться в диапазоне 5-10 метров в секунду.