Зима возвращается: на Тюменскую область надвигаются морозы

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
Modified Сегодня, 04:51
Updated Сегодня, 04:51
Специалисты Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили, что ночью 13 марта в Тюменской области ожидается похолодание до -27 градусов. В отдельных районах пройдет небольшой снег, а скорость северного ветра будет держаться в диапазоне 5-10 метров в секунду.
Однако днем ситуация улучшится: в отдельных районах области потеплеет до -13 градусов. Несмотря на потепление, небольшой снег продолжит идти, а скорость ветра северо-западного направления останется прежней.
Сегодня на юге Тюменской области ожидаются туманы, изморозь и небольшой снег. В целом по региону днем температура воздуха составит -3-8 градусов, ночью -14-19.
Ранее «Наш город» сообщал, что стабильное потепление в Тюмени ожидается ближе к концу марта. Весеннее тепло будет сопровождаться пасмурной погодой и снегом.