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Posted Сегодня, 04:49

Published Сегодня, 04:49

Modified Сегодня, 04:51

Updated Сегодня, 04:51

На Тюменскую область надвигаются морозы

Зима возвращается: на Тюменскую область надвигаются морозы

11 марта 2024, 04:49
Фото: 1MI

На Тюменскую область надвигаются морозы

В ближайшие дни в Тюменской области ожидается понижение температуры воздуха до -27 градусов. Морозы будут сопровождаться небольшим снегом и северным ветром.

Специалисты Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили, что ночью 13 марта в Тюменской области ожидается похолодание до -27 градусов. В отдельных районах пройдет небольшой снег, а скорость северного ветра будет держаться в диапазоне 5-10 метров в секунду.

Однако днем ситуация улучшится: в отдельных районах области потеплеет до -13 градусов. Несмотря на потепление, небольшой снег продолжит идти, а скорость ветра северо-западного направления останется прежней.

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Сегодня на юге Тюменской области ожидаются туманы, изморозь и небольшой снег. В целом по региону днем температура воздуха составит -3-8 градусов, ночью -14-19.

Ранее «Наш город» сообщал, что стабильное потепление в Тюмени ожидается ближе к концу марта. Весеннее тепло будет сопровождаться пасмурной погодой и снегом.

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