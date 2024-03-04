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Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

Синоптики рассказали, когда в Тюмени установится стабильное потепление

Синоптики рассказали, когда в Тюмени установится стабильное потепление

4 марта 2024, 11:35
Фото: 1MI
Стабильное потепление стоит ждать в Тюмени только в конце марта. Согласно прогнозу Gismeteo, температура выше 0 градусов придет еще не скоро.
— В Тюмени 27 марта температура воздуха днем поднимется до отметки +1 градус. 28 марта и до конца дня будет держаться температура +2 градуса, — передают синоптики.

Известно, что теплая погода будет сопровождаться пасмурной погодой и мокрым снегом. Согласно данным, в период с 8 по 10 марта тюменцев ждут морозы. Прогнозируется, что ночные температуры опустятся до -17 градусов.

В Тюмени сегодня потеплеет до +4 и пойдет дождь
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что врачи прогнозируют рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Тюмени. Специалисты связывают данное явление с сезонностью.

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