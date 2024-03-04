Синоптики рассказали, когда в Тюмени установится стабильное потепление

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
— В Тюмени 27 марта температура воздуха днем поднимется до отметки +1 градус. 28 марта и до конца дня будет держаться температура +2 градуса, — передают синоптики.
Известно, что теплая погода будет сопровождаться пасмурной погодой и мокрым снегом. Согласно данным, в период с 8 по 10 марта тюменцев ждут морозы. Прогнозируется, что ночные температуры опустятся до -17 градусов.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что врачи прогнозируют рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Тюмени. Специалисты связывают данное явление с сезонностью.