Как тюменцам выбрать квартиру в новостройке, чтобы не нарваться на проблемы?

В период становления новостроек в России приходилось приобретать квартиры в «чистом поле». В настоящее время большинство покупателей не готовы рассматривать проживание в новых домах, не имеющих инфраструктуры и коммуникаций. Важно учитывать наличие детских учебных и развлекательных учреждений, близость школ для детей, наличие детских площадок и удобное расположение остановок общественного транспорта. Отсутствие таких коммуникаций может привести к необходимости значительных затрат времени на поездки в другие части города или зависимости от личного автомобиля, что может негативно сказаться на качестве жизни.