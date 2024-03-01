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Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Тюменцам рассказали, как выбрать квартиру в новостройке

Как тюменцам выбрать квартиру в новостройке, чтобы не нарваться на проблемы?

1 марта 2024, 12:29
Фото: 1MI

Тюменцам рассказали, как выбрать квартиру в новостройке

Процесс покупки квартиры имеет огромное значение для каждой семьи. Приобретение жилья — это больше, чем просто покупка недвижимости. Это создание комфортного и безопасного места для проживания, в котором семья может строить свою жизнь, развиваться и создавать воспоминания.

О правильном выборе квартиры

Покупка квартиры в новом доме — это серьезное финансовое вложение. Но что же нужно учитывать при выборе новостройки, чтобы впоследствии не пожалеть о своем выборе?

Юлия Усачева, генеральный директор АН «Городской риэлторский центр» рассказала Newia.ru, какие четыре ключевых фактора, влияют на успешную покупку.

Репутация застройщика

Репутация застройщика — это общий опыт и мнение о качестве исполненных проектов. Здесь учитывается процесс обслуживания покупателей, сроки строительства, наличие необходимой документации.

По словам Юлии Усачевой, ознакомиться с репутацией застройщика можно на официальном сайте компании или через интернет-поисковики. Помимо этого, важно обратить внимание на то, как быстро застройщик реагирует на жалобы или просьбы клиентов.

Инфраструктура

В период становления новостроек в России приходилось приобретать квартиры в «чистом поле». В настоящее время большинство покупателей не готовы рассматривать проживание в новых домах, не имеющих инфраструктуры и коммуникаций. Важно учитывать наличие детских учебных и развлекательных учреждений, близость школ для детей, наличие детских площадок и удобное расположение остановок общественного транспорта. Отсутствие таких коммуникаций может привести к необходимости значительных затрат времени на поездки в другие части города или зависимости от личного автомобиля, что может негативно сказаться на качестве жизни.

Квартиры в новостройках Тюмени стали продаваться быстрее
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Безопасность сделки

По словам Усачевой, необходимо тщательно удостовериться, что строительство ведется в соответствии со всеми стандартами. Также лучше всего узнать, строится ли объект с эскроу-счетом. Последнее представляет собой счет, на котором хранятся средства покупателей недвижимости до момента передачи дома в эксплуатацию.

Цена=качество

Необходимо рассчитать сколько квадратных метров необходимо для комфортного проживания. Также следует произвести сравнительный анализ с другими квартирами. Если не получается сделать выбор самостоятельно, можно обратиться за помощью к риэлтору.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменцам пообещали падение цен на вторичку. По словам специалистов, цены на новостройки будут расти.

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