Как тюменцам выбрать квартиру в новостройке, чтобы не нарваться на проблемы?

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Покупка квартиры в новом доме — это серьезное финансовое вложение. Но что же нужно учитывать при выборе новостройки, чтобы впоследствии не пожалеть о своем выборе?
Юлия Усачева, генеральный директор АН «Городской риэлторский центр» рассказала Newia.ru, какие четыре ключевых фактора, влияют на успешную покупку.
Репутация застройщика — это общий опыт и мнение о качестве исполненных проектов. Здесь учитывается процесс обслуживания покупателей, сроки строительства, наличие необходимой документации.
По словам Юлии Усачевой, ознакомиться с репутацией застройщика можно на официальном сайте компании или через интернет-поисковики. Помимо этого, важно обратить внимание на то, как быстро застройщик реагирует на жалобы или просьбы клиентов.
В период становления новостроек в России приходилось приобретать квартиры в «чистом поле». В настоящее время большинство покупателей не готовы рассматривать проживание в новых домах, не имеющих инфраструктуры и коммуникаций. Важно учитывать наличие детских учебных и развлекательных учреждений, близость школ для детей, наличие детских площадок и удобное расположение остановок общественного транспорта. Отсутствие таких коммуникаций может привести к необходимости значительных затрат времени на поездки в другие части города или зависимости от личного автомобиля, что может негативно сказаться на качестве жизни.
По словам Усачевой, необходимо тщательно удостовериться, что строительство ведется в соответствии со всеми стандартами. Также лучше всего узнать, строится ли объект с эскроу-счетом. Последнее представляет собой счет, на котором хранятся средства покупателей недвижимости до момента передачи дома в эксплуатацию.
Необходимо рассчитать сколько квадратных метров необходимо для комфортного проживания. Также следует произвести сравнительный анализ с другими квартирами. Если не получается сделать выбор самостоятельно, можно обратиться за помощью к риэлтору.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменцам пообещали падение цен на вторичку. По словам специалистов, цены на новостройки будут расти.