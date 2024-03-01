Уроженка Тюменки Алена Водонаева за одну ночь собрала тысячи кошек

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Алена выложила фотографию своего питомца и попросила россиян отправить фото и своих любимцев. В итоге за одну ночь Водонаевой удалось собрать тысячи различных фото кошек.
При этом, некоторые подписчики отправляли теледиве снимки своих собак. В комментариях люди делились советами по уходу за животными.
Ранее Водонаева высмеяла звезду сериала «Слово пацана» Никиту Кологривого. Позднее телеведущая извинилась за свои высказывания.