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Posted Сегодня, 10:26

Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Уроженка Тюменки Алена Водонаева за одну ночь собрала тысячи кошек

Уроженка Тюменки Алена Водонаева за одну ночь собрала тысячи кошек

1 марта 2024, 10:26
Фото: Изображение Midjourney
Уроженка Тюмени Алена Водонаева значительно отличилась в день кошек. Телеведущая в своем блоге объявила флэшмоб.

Алена выложила фотографию своего питомца и попросила россиян отправить фото и своих любимцев. В итоге за одну ночь Водонаевой удалось собрать тысячи различных фото кошек.

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При этом, некоторые подписчики отправляли теледиве снимки своих собак. В комментариях люди делились советами по уходу за животными.

Ранее Водонаева высмеяла звезду сериала «Слово пацана» Никиту Кологривого. Позднее телеведущая извинилась за свои высказывания.

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