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Posted 23 апреля, 11:23

Published 23 апреля, 11:23

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

В Технопарке презентовали Строительно-индустриальный кластер Тюменской области

В Технопарке презентовали Строительно-индустриальный кластер Тюменской области

23 апреля 2024, 11:23
Фото: 1MI
В региональной столице на базе Технопарка состоялась открытая презентация строительно — индустриального кластера Тюменской области.
Фото: Инвестиционное агентство ТО/телеграм

О преимуществах для участников кластера рассказал заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев.

«Опыт, накопленный в нашем регионе, особенно ценен в контексте работы нефтегазового кластера. Мы наблюдаем постоянный рост числа участников кластера, что свидетельствует о его значимости не только для Тюмени, но и для более чем 22 других регионов. Отмечаем увеличение объёмов производства и инвестиций в отрасль: инвестиции выросли на 28% больше, чем в среднем по стране», — пояснил Пантелеев.

Также вице-губернатора отметил, что участники кластера с каждым годом наращивают прибыль — в 2024 году тюменские компании продали технологии, услуги и сервисы нефтегазовым компаниям на сумму 250 млрд рублей.

«Вся проделанная работа, команда, подходы и методология образуют прочный фундамент для того, чтобы говорить о строительстве не просто строительного кластера, а строительно-индустриального, который охватывает все этапы создания конечного продукта. В нем участвуют производители, архитектурные бюро, проектные институты, ВУЗы — каждый находит свое место, а также получает необходимую поддержку для внедрения передовых технологий», — резюмировал чиновник.

Напомним, Тюменский нефтегазовый кластер был основан в 2021 году при поддержке правительств Тюменской области и ЯНАО. Резидентами кластера стали предприятия из более 100 российских регионов, чей совокупный доход превышает два триллионов рублей в год. Создание Тюменского нефтегазового кластера приобрело большое значение не только для экономики региона, но и страны в целом. Особенно в условиях санкций, так как основная цель проекта — снизить к 2024 году доли импортного оборудования и услуг в нефтегазовой отрасли до 40 процентов.

Тюменский нефтегазовый кластер вырос до 116 участников
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