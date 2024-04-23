В Технопарке презентовали Строительно-индустриальный кластер Тюменской области

Напомним, Тюменский нефтегазовый кластер был основан в 2021 году при поддержке правительств Тюменской области и ЯНАО. Резидентами кластера стали предприятия из более 100 российских регионов, чей совокупный доход превышает два триллионов рублей в год. Создание Тюменского нефтегазового кластера приобрело большое значение не только для экономики региона, но и страны в целом. Особенно в условиях санкций, так как основная цель проекта — снизить к 2024 году доли импортного оборудования и услуг в нефтегазовой отрасли до 40 процентов.