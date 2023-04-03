В Тюменской области с начала года запустили 60 новых инвестпроектов

Posted 3 апреля 12:29
Published 3 апреля 12:29
Modified Сегодня, 01:37
Updated Сегодня, 01:37
Всего в этом году ожидается завершение около 250 инвестиционных проектов, самые крупные из них:
В 2013 г. с целью поддержки реализации инвестиционных проектов и создания новых инвестиционных возможностей был образован Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области». Фонд оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства. В Агентстве оказывается административная, организационная и имущественная поддержка в по принципу «одного окна».