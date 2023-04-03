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Posted 3 апреля 12:29

Published 3 апреля 12:29

Modified Сегодня, 01:37

Updated Сегодня, 01:37

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В Тюменской области с начала года запустили 60 новых инвестпроектов

3 апреля 2023, 12:29
Фото: 1MI
В первом квартале 2023 года в Тюменской области запустили 60 новых инвестпроектов. Их реализация позволит создать около 250 рабочих мест и привлечь в экономику региона более 600 миллионов рублей, сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

Всего в этом году ожидается завершение около 250 инвестиционных проектов, самые крупные из них:

  • производство гормональных и рентгеноконтрастных препаратов;
  • изготовление термобумаги и чековой ленты;
  • строительство крупного центра исследования пластовых систем;
  • открытие тепличного комбината по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте;
  • реализация второй очереди «НОВАТЭК НТЦ» и строительство административно-офисного здания компании с центром обработки данных, учебным центром и центром сопровождения бурения.

В 2013 г. с целью поддержки реализации инвестиционных проектов и создания новых инвестиционных возможностей был образован Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области». Фонд оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства. В Агентстве оказывается административная, организационная и имущественная поддержка в по принципу «одного окна».

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