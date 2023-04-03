В Тюменской области с начала года запустили 60 новых инвестпроектов

В 2013 г. с целью поддержки реализации инвестиционных проектов и создания новых инвестиционных возможностей был образован Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области». Фонд оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства. В Агентстве оказывается административная, организационная и имущественная поддержка в по принципу «одного окна».