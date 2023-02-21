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Posted 21 февраля 17:46

Published 21 февраля 17:46

Modified Сегодня, 18:11

Updated Сегодня, 18:11

В Тюмени запускают масштабный инвестпроект — домостроительный комбинат

21 февраля 2023, 17:46
Фото: 1MI
В 2024 году в Тюмени запланировано открытие современного домостроительного комбината. Об этом на заседании президиума правительства Тюменской области рассказал директор регионального департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Антон Машуков.

Глава ведомства пояснил, что цель инвестиционного проекта группы компаний ТИС — создать в регионе производство многоквартирных жилых домов с меньшей себестоимостью и более высокой скоростью производства строительных работ.

На проект в Тюмени компания планирует вложить более 2,2 миллиардов рублей. Новое предприятие даст области 470 рабочих мест.

«Группа компаний „ТИС“ из года в год входит в топ-10 крупных тюменских застройщиков. Она уже реализовала 17 проектов в сфере городского и загородного жилищного строительства, а также возведения объектов коммерческой недвижимости. Количество сданных квадратных метров приближается к одному миллиону», — отметил Антон Машуков.

Решением правительства Тюменской области данному инвестпроекту присвоен статус масштабного.

Стоит отметить, что Тюменская область относится к числу регионов с высокой инвестиционной активностью и высоким экономическим потенциалом. Благоприятный инвестиционный климат в регионе обусловлен комплексной поддержкой правительства Тюменской области. Сейчас в регионе есть целый перечень льгот для бизнеса, а том числе
финансовых, инфраструктурных и административных.

Только в 2023 году на поддержку предпринимателей из бюджета области выделено почти 600 миллионов рублей.

Более 590 млн рублей выделено на поддержку тюменской промышленности
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