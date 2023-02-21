В Тюмени запускают масштабный инвестпроект — домостроительный комбинат

«Группа компаний „ТИС“ из года в год входит в топ-10 крупных тюменских застройщиков. Она уже реализовала 17 проектов в сфере городского и загородного жилищного строительства, а также возведения объектов коммерческой недвижимости. Количество сданных квадратных метров приближается к одному миллиону», — отметил Антон Машуков.