В Тюмени запускают масштабный инвестпроект — домостроительный комбинат

Posted 21 февраля 17:46
Published 21 февраля 17:46
Modified Сегодня, 18:11
Updated Сегодня, 18:11
Глава ведомства пояснил, что цель инвестиционного проекта группы компаний ТИС — создать в регионе производство многоквартирных жилых домов с меньшей себестоимостью и более высокой скоростью производства строительных работ.
На проект в Тюмени компания планирует вложить более 2,2 миллиардов рублей. Новое предприятие даст области 470 рабочих мест.
«Группа компаний „ТИС“ из года в год входит в топ-10 крупных тюменских застройщиков. Она уже реализовала 17 проектов в сфере городского и загородного жилищного строительства, а также возведения объектов коммерческой недвижимости. Количество сданных квадратных метров приближается к одному миллиону», — отметил Антон Машуков.
Решением правительства Тюменской области данному инвестпроекту присвоен статус масштабного.
Стоит отметить, что Тюменская область относится к числу регионов с высокой инвестиционной активностью и высоким экономическим потенциалом. Благоприятный инвестиционный климат в регионе обусловлен комплексной поддержкой правительства Тюменской области. Сейчас в регионе есть целый перечень льгот для бизнеса, а том числе
финансовых, инфраструктурных и административных.
Только в 2023 году на поддержку предпринимателей из бюджета области выделено почти 600 миллионов рублей.