Более 590 млн рублей выделено на поддержку тюменской промышленности

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
За счёт бюджета продолжат возмещать часть затрат на оплату процентов по договорам займа. Сохраняются планы субсидирования лизинга промышленного оборудования.
«Более 590 миллионов рублей запланированы на реализацию региональной госпрограммы «Развитие промышленности и инвестиционной деятельности» в Тюменской области», – отметили в информцентре правительства Тюменской области.
В Тюменском районе продолжат развивать индустриальные площадки, планируется продвижение региональной продукции на других рынках.
«Одним из важнейших результатов реализации программы в 2023 году должен стать рост объема инвестиций в основной капитал до более чем 300 млрд рублей», – отметил Антон Машуков.
В этом году объем региональных инвестиций в основной капитал составит около 300 млрд рублей.
В начале недели «Наш город» сообщал, что агентство инфраструктурного развития Тюменской области объявило аукцион на право выполнения проектно-изыскательских работ по объекту: «Промышленный технопарк «ДСК-500» в Тюмени. На эти цели планируется потратить 102 млн рублей. Заявки принимаются до 20 января. В этом году власти выберут подрядчика, который разработает проект ЦИМ производственных и административно-деловых здания технопарка. Здесь же появится склад, центр обработки данных, гостиницы. На участке, который рассчитан для «ДСК-500» будут демонтированы 5 зданий. Главные требования — современный подход к организации пространства, так называемые зелёные технологии.
Стоит отметить, что 26 июля 2022 года прошла защита проектов реновации «ДСК-500». В ней участвовали организации из 4 стран мира. Ожидается, что технопарк будет стоить около 6 млрд рублей. Начало работ намечено на 2024 год, реализовывать план строительства будут 2 000 человек.