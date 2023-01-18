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Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

Более 590 млн рублей выделено на поддержку тюменской промышленности

Сегодня, 10:52
Фото: 1MI

На развитие промышленности в Тюменской области выделили около 590 млн рублей

Почти 600 млн рублей будут направлены на поддержку тюменских предпринимателей. По данным информцентра правительства Тюменской области, в 2023 году сохранят все местные меры поддержки промышленности и инвесторов.

За счёт бюджета продолжат возмещать часть затрат на оплату процентов по договорам займа. Сохраняются планы субсидирования лизинга промышленного оборудования.

«Более 590 миллионов рублей запланированы на реализацию региональной госпрограммы «Развитие промышленности и инвестиционной деятельности» в Тюменской области», – отметили в информцентре правительства Тюменской области.

В Тюменском районе продолжат развивать индустриальные площадки, планируется продвижение региональной продукции на других рынках.

«Одним из важнейших результатов реализации программы в 2023 году должен стать рост объема инвестиций в основной капитал до более чем 300 млрд рублей», – отметил Антон Машуков.

В этом году объем региональных инвестиций в основной капитал составит около 300 млрд рублей.

В начале недели «Наш город» сообщал, что агентство инфраструктурного развития Тюменской области объявило аукцион на право выполнения проектно-изыскательских работ по объекту: «Промышленный технопарк «ДСК-500» в Тюмени. На эти цели планируется потратить 102 млн рублей. Заявки принимаются до 20 января. В этом году власти выберут подрядчика, который разработает проект ЦИМ производственных и административно-деловых здания технопарка. Здесь же появится склад, центр обработки данных, гостиницы. На участке, который рассчитан для «ДСК-500» будут демонтированы 5 зданий. Главные требования — современный подход к организации пространства, так называемые зелёные технологии.

Стоит отметить, что 26 июля 2022 года прошла защита проектов реновации «ДСК-500». В ней участвовали организации из 4 стран мира. Ожидается, что технопарк будет стоить около 6 млрд рублей. Начало работ намечено на 2024 год, реализовывать план строительства будут 2 000 человек.

Подробности проекта тюменского технопарка «ДСК-500». Он будет стоит 102 млн рублей
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#Общество#Новости тюмени#Экономика#Деньги#Промышленность#Нефтехимическая промышленность#Перерабатывающая промышленность#Пищевая и перерабатывающая промышленность#Александр Мязин
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