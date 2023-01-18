Более 590 млн рублей выделено на поддержку тюменской промышленности

В начале недели «Наш город» сообщал, что агентство инфраструктурного развития Тюменской области объявило аукцион на право выполнения проектно-изыскательских работ по объекту: «Промышленный технопарк «ДСК-500» в Тюмени. На эти цели планируется потратить 102 млн рублей. Заявки принимаются до 20 января. В этом году власти выберут подрядчика, который разработает проект ЦИМ производственных и административно-деловых здания технопарка. Здесь же появится склад, центр обработки данных, гостиницы. На участке, который рассчитан для «ДСК-500» будут демонтированы 5 зданий. Главные требования — современный подход к организации пространства, так называемые зелёные технологии.