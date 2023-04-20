Тюменский нефтегазовый кластер вырос до 116 участников

ООО «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ КОМПАНИЯ» из Самары. Предприятие производит оборудование и услуги в области добычи нефти и природного газа, выпускает гранулы и порошки из чугуна или стали для разных отраслей. Еще одним новый участником кластера стала тюменская научно-производственная компания «Технопарк-Т». Организация занимается разработкой программного обеспечения, нейросетями, мелкосерийным литьем и сборкой электронных плат. А также реинжинирингом импортных компонентов.