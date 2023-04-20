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Posted 20 апреля 12:12

Published 20 апреля 12:12

Modified Сегодня, 01:40

Updated Сегодня, 01:40

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Тюменский нефтегазовый кластер вырос до 116 участников

20 апреля 2023, 12:12
Фото: 1MI
Тюменские нефтегазовый кластер вырос до 116 участников из двадцати регионов России. Недавно к Ассоциации присоединилась «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ КОМПАНИЯ» из Самары, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

ООО «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ КОМПАНИЯ» из Самары. Предприятие производит оборудование и услуги в области добычи нефти и природного газа, выпускает гранулы и порошки из чугуна или стали для разных отраслей. Еще одним новый участником кластера стала тюменская научно-производственная компания «Технопарк-Т». Организация занимается разработкой программного обеспечения, нейросетями, мелкосерийным литьем и сборкой электронных плат. А также реинжинирингом импортных компонентов.

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