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Posted 15 марта, 05:12

Published 15 марта, 05:12

Modified Сегодня, 18:29

Updated Сегодня, 18:29

Резидент Тюменского индустриального парка разработал нанотехнологию для нефтесервиса

Резидент Тюменского индустриального парка разработал нанотехнологию для нефтесервиса

15 марта 2024, 05:12
Фото: 1MI
Тюменская компания «Инновационные технологии» разработала мобильный программно-аппаратный комплекс для интеллектуального глушения и освоения нефтяных и газовых скважин. Инновация может стать настоящим прорывом в отрасли, сообщает Информцентр правительства региона.
Фото: Информцентр правительства Тюменской области/телеграм

Это уже второй проект «ИнТеха» как резидента индустриального парка «Богандинский». Сейчас компания создает в Тюмени производство таких программно-аппартных комплексов, которые:

  • оптимизирует расходы на проведение работ;
  • обеспечивает быстрый вывод скважины на режим с сохранением доремонтных добычных характеристик;
  • повышает уровень безопасности проведения ремонта.

Производственный цех возводят и оснащают при поддержке правительства Тюменской области. Заем в размере более 50 млн рублей под 3% годовых по государственной региональной программе «Промышленность» предоставило Инвестиционное агентство Тюменской области. Общая стоимость проекта — 120 млн рублей.

Запустить производственную линию планируют в 2024 году, а начать изготавливать продукцию — в 2025.

Отметим, правительство Тюменской области в целях создания благоприятных условий для деятельности производственных компаний и привлечения инвестиций в регион реализует ряд мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии.

Также в 2013 году для поддержки реализации инвестпроектов и создания новых инвестиционных возможностей властями региона был учрежден Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области», который оказывает бизнесу финансовую и информационно-консультационную поддержку.

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