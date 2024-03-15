Резидент Тюменского индустриального парка разработал нанотехнологию для нефтесервиса

Posted 15 марта, 05:12
Published 15 марта, 05:12
Modified Сегодня, 18:29
Updated Сегодня, 18:29
Это уже второй проект «ИнТеха» как резидента индустриального парка «Богандинский». Сейчас компания создает в Тюмени производство таких программно-аппартных комплексов, которые:
Производственный цех возводят и оснащают при поддержке правительства Тюменской области. Заем в размере более 50 млн рублей под 3% годовых по государственной региональной программе «Промышленность» предоставило Инвестиционное агентство Тюменской области. Общая стоимость проекта — 120 млн рублей.
Запустить производственную линию планируют в 2024 году, а начать изготавливать продукцию — в 2025.
Отметим, правительство Тюменской области в целях создания благоприятных условий для деятельности производственных компаний и привлечения инвестиций в регион реализует ряд мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии.
Также в 2013 году для поддержки реализации инвестпроектов и создания новых инвестиционных возможностей властями региона был учрежден Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области», который оказывает бизнесу финансовую и информационно-консультационную поддержку.