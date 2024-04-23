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Ночью будут заморозки: в Тюмени сегодня резко изменится погода

Ночью будут заморозки: в Тюмени сегодня резко изменится погода

23 апреля 2024, 01:03
Фото: 1MI
На юге Тюменской области во вторник резко похолодает — максимальная дневная температура воздуха составит +5….+10. В ночные часы метеорологи прогнозируют заморозки до -2…-7, местами до -12.

День пройдет при переменной облачности и без существенных осадков, скорость ветра составит 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.

В Тюмени 23 апреля синоптики обещают пасмурную погоду без осадков, ветер до 3,7 м/с. Утром 0…+3, к полудню потеплеет до +5…+6. В темное время суток похолодает — температура воздуха составит -4…+1.

УФ- индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:08, закат в 20:04 продолжительность дня 14 часов 56 минут.

В Тобольске 23 апреля синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, ветер до 4,8 м/с. Утром ожидается -4…0, днем до +3. В темное время суток температура воздуха опустится до -2…-7.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:44, закат в 19:57 продолжительность дня 15 часов 3 минуты.

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В Ялуторовске 23 апреля ожидается пасмурная погода, ветер до 4,5 м/с. В утренние часы термометры покажут 0…+3, днем потеплеет +6. В темное время суток температура воздуха составит -4…+3.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:06 закат в 19:59 продолжительность дня 14 часов 53 минуты.

В Заводоуковске 23 апреля ожидается пасмурная погода, ветер до 3,9 м/с. В утренние часы термометры покажут +1…+4, днем максимальная температура воздуха составит +4…+6. В вечерние и ночные часы похолодает до -4…+3.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:06, закат в 19:57 продолжительность дня 14 часов 51 минута.

В Ишиме 23 апреля ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 3,9 м/с. В утренние часы термометры покажут 0…+3, днем потеплеет до +6. В темное время суток температура воздуха составит -5…+2.

УФ-индекс 4 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:57, закат в 19:44продолжительность дня 14 часов 47 минут.

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