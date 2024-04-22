Подъем воды остановился: Уровень воды в реке Ишим замер на на отметке 10,64 метра

Ранее «Наш Город» писал, что пик паводка в Ишимском районе ожидается сегодня, 22 апреля. После этого большая вода придет в населенные пункты Абатского района — в течение трех дней. Также в ближайшее время ждут большую воду в Упоровском районе — поток двигается из Курганской области.