nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Уровень воды в реке Ишим установился на отметке 1064 сантиметра

Подъем воды остановился: Уровень воды в реке Ишим замер на на отметке 10,64 метра

22 апреля 2024, 08:25
Фото: тг-канал Александр Моор

Уровень воды в реке Ишим установился на отметке 1064 сантиметра

За последние четыре часа уровень воды в Тоболе в районе села Коркино вырос еще на 29 сантиметров — вода поднялась до отметки 599 сантиметров выше нуля поста. Такие данные указаны в гидрологическом бюллетене тюменского ЦГМС.

В реке Ишим в районе села Абатское вода прибыла за последние часа на 9 сантиметров — до 710 сантиметров при критической отметке 960 см. В Тоболе в районе Упорово уровень вырос до 501 сантиметра — на 7 см.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Ишиме в районе города Ишим уровень воды за период с 8 часов утра до полудня не изменился — 1064 сантиметра, в Ильинке отмечено снижение уровня воды на 2 сантиметра — до 848 (критическая отметка 800 см).

Ранее «Наш Город» писал, что пик паводка в Ишимском районе ожидается сегодня, 22 апреля. После этого большая вода придет в населенные пункты Абатского района — в течение трех дней. Также в ближайшее время ждут большую воду в Упоровском районе — поток двигается из Курганской области.

Читайте также:
Будем жариться? Когда в Тюмени отключат отопление«Это новый исторический рекорд»: уровень воды в реке Ишим достиг 10,64 метраМожно заработать 30 тысяч рублей за неделю: топ-вакансий на майские праздники
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Ишимский район#Упоровский район#Абатский район#Паводок#Паводок в Тюменской области в 2024 году
Подпишитесь
Рекорд столетия: в чем истинная причина жутких паводков в Тюменской области?
Сегодня, 07:46
Паводки не помогут тюменской Туре избежать обмеления
Сегодня, 08:24
Житель Тюменской области поймал необычную рыбу из-за паводка
Сегодня, 11:37
Будем жариться? Когда в Тюмени отключат отопление?
Сегодня, 08:08
Пытка для здоровья. Тюменцы страдают от сильнейшей за весну магнитной бури
Сегодня, 09:14
Влюбись в Тюмень за один день. Как узнать и полюбить город, пройдя его пешком
Сегодня, 11:47
"