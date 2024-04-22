Подъем воды остановился: Уровень воды в реке Ишим замер на на отметке 10,64 метра

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
В реке Ишим в районе села Абатское вода прибыла за последние часа на 9 сантиметров — до 710 сантиметров при критической отметке 960 см. В Тоболе в районе Упорово уровень вырос до 501 сантиметра — на 7 см.
В Ишиме в районе города Ишим уровень воды за период с 8 часов утра до полудня не изменился — 1064 сантиметра, в Ильинке отмечено снижение уровня воды на 2 сантиметра — до 848 (критическая отметка 800 см).
Ранее «Наш Город» писал, что пик паводка в Ишимском районе ожидается сегодня, 22 апреля. После этого большая вода придет в населенные пункты Абатского района — в течение трех дней. Также в ближайшее время ждут большую воду в Упоровском районе — поток двигается из Курганской области.