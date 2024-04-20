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Posted 20 апреля, 13:36

Published 20 апреля, 13:36

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Тюменской области райбольницу оснастили новым флюорографическим комплексом

В Тюменской области райбольницу оснастили новым флюорографическим комплексом

20 апреля 2024, 13:36
Фото: 1MI
Новый флюорографический комплекс поступил в Викуловскую районную больницу. Благодаря новому оборудованию, у местных врачей теперь есть возможность проводить более точные и информативные обследования и выявлять заболевания на ранних стадиях, сообщает депздрав Тюменской области.
Фото: департамент здравоохранения ТО/телеграм

Аппарат закуплен в медучреждение по регионально программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

Флюорограф позволяет детально обследовать систему органов дыхания человека и помогает в диагностике туберкулеза, онкозаболеваний и других патологий.

«Основные преимущества нового флюорографического оборудования — высокая скорость сканирования, качество изображения и минимальная доза радиации. Это значительно повышает эффективность процесса диагностики и делает его более комфортным для пациентов», — пояснил врач-рентгенолог райбольницы Сергей Черепанов.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье». В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.

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