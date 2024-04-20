В Тюменской области райбольницу оснастили новым флюорографическим комплексом

Posted 20 апреля, 13:36
Published 20 апреля, 13:36
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Аппарат закуплен в медучреждение по регионально программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».
Флюорограф позволяет детально обследовать систему органов дыхания человека и помогает в диагностике туберкулеза, онкозаболеваний и других патологий.
«Основные преимущества нового флюорографического оборудования — высокая скорость сканирования, качество изображения и минимальная доза радиации. Это значительно повышает эффективность процесса диагностики и делает его более комфортным для пациентов», — пояснил врач-рентгенолог райбольницы Сергей Черепанов.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье». В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.