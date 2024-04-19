Уровень воды в реке Ишим резко поднялся на 60 сантиметров

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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Updated Сегодня, 07:40
По данным гидропоста в Ишиме, уровень воды в реке Ишим за четыре часа поднялся на 60 сантиметров и достиг отметки в 750 сантиметров. Обновленными данными от 12:00 19 апреля поделился филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».
В Ильинке уровень воды в реке Ишим снизился на сантиметр — до отметки в 883 сантиметра. В Упорово уровень воды в реке Тобол не изменился, в Коркино — прибавил сантиметр и составил 404 сантиметра.
Ранее «Наш город» сообщал, из-за паводка перекроют участок федеральной трассы Иртыш до Тюмени. Время введения и снятия ограничений зависит от погодных условий.