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Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

Уровень воды в реке Ишим поднялся на 60 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим резко поднялся на 60 сантиметров

19 апреля 2024, 07:38
Фото: 1MI

Уровень воды в реке Ишим поднялся на 60 сантиметров

Резкий скачок уровня воды в реке был отмечен в Ишиме. В Ильинке он снизился, но незначительно.

По данным гидропоста в Ишиме, уровень воды в реке Ишим за четыре часа поднялся на 60 сантиметров и достиг отметки в 750 сантиметров. Обновленными данными от 12:00 19 апреля поделился филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

В Ильинке уровень воды в реке Ишим снизился на сантиметр — до отметки в 883 сантиметра. В Упорово уровень воды в реке Тобол не изменился, в Коркино — прибавил сантиметр и составил 404 сантиметра.

Фото: Филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»

Ранее «Наш город» сообщал, из-за паводка перекроют участок федеральной трассы Иртыш до Тюмени. Время введения и снятия ограничений зависит от погодных условий.

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