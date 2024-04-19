Две новые гостиницы появятся в Тюменской области. Как они будут выглядеть?

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 07:00
В Тобольске построят две новые гостиницы. Какими они будут — рассказал глава города Максим Афанасьев в своем Телеграм-канале.
Первую гостиницу возведут рядом с Аптекарским садом. Она будет состоять из четырех комплексов, один из которых — СПА с термальными водами. Она будет вмещать 120 гостей. Строительство планируется завершить в 2026 году.
Вторую гостиницу построят на Хохрякова. Помимо СПА-центра в ней будет банный комплекс. Она тоже рассчитана на 120 мест. Объем инвестиций по двум гостиницам — почти 3.5 миллиарда рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени под КРТ хотят отдать участок в районе Антипино. Там расположены 8 многоэтажных домов и 19 зданий.