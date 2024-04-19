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В Тюмени под реновацию хотят отдать участок с 8 домами и 19 зданиями

Участок с 8 домами и 19 зданиями хотят отдать под КРТ в Тюмени

19 апреля 2024, 03:18
Фото: 1MI

В Тюмени под реновацию хотят отдать участок с 8 домами и 19 зданиями

Под реновацию хотят отдать участок площадью 26 гектаров в районе Антипино. Там планируют провести ландшафтное благоустройство.

Администрация Тюмени планирует отдать под КРТ участок площадью 26 гектаров в районе Антипино. Сейчас на том участке расположены 8 многоквартирных домов и 19 нежилых зданий.

На участке хотят провести ландшафтное благоустройство, оставив при этом часть земель под храм. На данный момент проект находится на обсуждении, будет ли он реализован — зависит от людей, проживающих на территории, сообщили в департаменте земельных отношений и градостроительства городской администрации.

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«В обязательства застройщика включат реконструкцию первого корпуса детского сада № 155 по улице Будённого с увеличением вместимости до 360 мест и строительство еще одного встроенного дошкольного учреждения вместимостью не менее 182 мест с предоставлением участка для организации прогулочных площадок детского сада», — добавили в департаменте.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени построят тематический парк. На его территории разместят банно-термальный и гостиничный комплексы, конный центр, парк технических видов спорта и другие объекты.

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