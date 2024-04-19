Участок с 8 домами и 19 зданиями хотят отдать под КРТ в Тюмени

На участке хотят провести ландшафтное благоустройство, оставив при этом часть земель под храм. На данный момент проект находится на обсуждении, будет ли он реализован — зависит от людей, проживающих на территории, сообщили в департаменте земельных отношений и градостроительства городской администрации.