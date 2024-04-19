Магистраль от Мельникайте до Пермякова в Тюмени будет 2-километровой

Posted Сегодня, 02:43
Published Сегодня, 02:43
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Протяженность магистрали, которая соединит улицы Мельникайте и Пермякова, составит два километра. Об этом в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени рассказали РБК Тюмень.
На данный момент проектная документация не разработана, а сроки строительства будут зависеть от финансирования. Однако власти планируют провести работы в 2030–2035 годах.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени построят еще одну дорожную развязку. Она появится на пересечении улиц Профсоюзной и Госпаровской. Для ее строительства уже начали изымать участки.