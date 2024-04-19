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Протяженность магистрали от Мельникайте до Пермякова в Тюмени составит 2 км

Магистраль от Мельникайте до Пермякова в Тюмени будет 2-километровой

19 апреля 2024, 02:43
Фото: 1MI

Протяженность магистрали от Мельникайте до Пермякова в Тюмени составит 2 км

Дорога пройдет вблизи моста через реку Туру. Ее планируют построить в 2030–2035 годах.

Протяженность магистрали, которая соединит улицы Мельникайте и Пермякова, составит два километра. Об этом в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени рассказали РБК Тюмень.

На данный момент проектная документация не разработана, а сроки строительства будут зависеть от финансирования. Однако власти планируют провести работы в 2030–2035 годах.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени построят еще одну дорожную развязку. Она появится на пересечении улиц Профсоюзной и Госпаровской. Для ее строительства уже начали изымать участки.

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