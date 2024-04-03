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Еще одну дорожную развязку построят в Тюмени

Еще одну дорожную развязку построят в Тюмени

3 апреля 2024, 04:30
Фото: 1MI
Развязка появится не пересечении улиц Профсоюзной и Госпаровской. Для ее строительства власти уже начали изымать участки.

На пересечении улиц Профсоюзной и Госпаровской в Тюмени построят новую развязку. Проект разработан и направлен на госэкспертизу, рассказал директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин.

Развязка будет многоуровневой. Сроки реализации проекта и объем финансирования на данный момент неизвестны, однако власти уже приступили к изъятию участков под строительство объекта.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени планируют построить новый подземный переход. Он появится в районе улиц Первомайской — Осипенко — Челюскинцев.

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