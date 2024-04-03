Еще одну дорожную развязку построят в Тюмени

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
На пересечении улиц Профсоюзной и Госпаровской в Тюмени построят новую развязку. Проект разработан и направлен на госэкспертизу, рассказал директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин.
Развязка будет многоуровневой. Сроки реализации проекта и объем финансирования на данный момент неизвестны, однако власти уже приступили к изъятию участков под строительство объекта.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени планируют построить новый подземный переход. Он появится в районе улиц Первомайской — Осипенко — Челюскинцев.