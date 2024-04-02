Сезон проката самокатов стартует в Тюмени 15 апреля

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
В Тюмени сезон проката самокатов стартует 15 апреля. Об этом сообщает телеграм-канал «Тюменское время».
Перед открытием сезона в департаменте дорожной инфраструктуры прошло совещание при участии представителей Госавтоинспекции и кикшеринговых компаний, в результате которого были запланированы обучающие семинары для школьников.
Кроме того, в этом году самокатчиков ждут некоторые изменения, в числе которых увеличение количества медленных зон, где самокат будет автоматически снижать скорость. На данный момент в городе всего 65 таких зон.
В сервисе проката Whoosh рассказали, что для безопасности и комфорта поездок на самокате нужно дождаться, когда температура воздуха большую часть дня не будет опускаться ниже нуля. При временных ухудшениях погодных условий прокат будет вставать на «паузу».
Ранее «Наш город» сообщал, что крытый каток на Народной в Тюмени планируют достроить до конца августа. В здании будут большая арена, ледовое поле, административные помещения, радиоузел, раздевалки, пункт проката и буфет.