В Тюмени водитель сбил ребенка и уехал с места ДТП

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Вчера в районе девяти часов вечера на регулируемом пешеходном переходе на перекрестке Ставропольской и Самарцева в Тюмени сбили ребенка. Водитель скрылся с места происшествия, сообщили в ГИБДД Тюменской области.
Предварительно, 9-летний мальчик получил ушиб ноги. Он возвращался с прогулки домой. Все обстоятельства ДТП выясняются, водителя ищут автоинспекторы.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на перекрестке Монтажной и Широтной сбили двух детей. Мальчики протирали фары стоящим на светофоре машинам. Оба ребенка получили ссадины и ушибы.