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Published Сегодня, 06:16

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Updated Сегодня, 06:18

Автомобилист сбил ребенка и уехал с места ДТП в Тюмени

В Тюмени водитель сбил ребенка и уехал с места ДТП

2 апреля 2024, 06:16
Фото: ГИБДД Тюменской области

Автомобилист сбил ребенка и уехал с места ДТП в Тюмени

ДТП произошло вчера вечером на перекрестке улиц Ставропольской и Самарцева. Автомобилиста разыскивают сотрудники Госавтоинспекции.
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ДТП

Вчера в районе девяти часов вечера на регулируемом пешеходном переходе на перекрестке Ставропольской и Самарцева в Тюмени сбили ребенка. Водитель скрылся с места происшествия, сообщили в ГИБДД Тюменской области.

Предварительно, 9-летний мальчик получил ушиб ноги. Он возвращался с прогулки домой. Все обстоятельства ДТП выясняются, водителя ищут автоинспекторы.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на перекрестке Монтажной и Широтной сбили двух детей. Мальчики протирали фары стоящим на светофоре машинам. Оба ребенка получили ссадины и ушибы.

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