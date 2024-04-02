Для ремонта дороги в Тюменской области изымут 26 земельных участков

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Updated Сегодня, 09:49
Власти Тюменской области планируют изъять 26 земельных участков, чтобы продолжить реконструкцию дороги Тюмень — Каменка — граница Свердловской области. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте Главного управления строительства региона.
В ГУС 72.ru пояснили, что шестой этап реконструкции дороги затронет участок между селом Кулига и деревней Насекина. На данный момент планируется только ремонт дороги, информации о расширении нет.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени к майским праздникам планируют обновить дорожную разметку. Обновление затронет и региональные дороги, на них работы пройдут в два этапа.